पटना में RJD नेता की हत्या, दो अपराधियों ने दागी 6 गोलियां

पटना: राजधानी पटना में बुधवार शाम को आरजेडी के नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास दो अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें छह गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

अपराधियों ने दागी 6 गोलियां: जानकारी के अनुसार, राय अपने चारपहिया वाहन से मुन्ना चक स्थित घर पहुंचे थे. ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था, इस बीच वे सब्जी के लिए पास की एक दुकान में मसाला खरीदने गए. तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली दुकान में रखे फ्रिज में भी लगी. अचानक हुए हमले से राजकुमार राय भागने लगे, लेकिन अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए छह राउंड गोलियां दाग दीं. उन्हें पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

RJD नेता राजकुमार राय की हत्या (ETV Bharat)

जमीन कारोबार से जुड़े थे आरजेडी नेता: बताया जा रहा है कि राजकुमार राय वैशाली जिले के राघोपुर मीरामपुर के निवासी थे. वे पटना में जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे और हाल ही में मुन्ना चक इलाके में मकान बनवा रहे थे. राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राय पहले राजद पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके थे, हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. आगामी विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस: वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से छह खोखे बरामद किए हैं. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. डीवीआर जब्त कर ली गई है. फुटेज में दो अपराधी स्पष्ट रूप से नजर आए हैं, हालांकि पुलिस का मानना है कि अपराधियों की संख्या अधिक भी हो सकती है.