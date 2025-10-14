ETV Bharat / state

बिहार में सीटों के बंटवारे के बिना ही उम्मीदवारों को मिले सिंबल, CM नीतीश और लालू यादव ने दिए चुनाव चिन्ह

इन नेताओं को मिला चुनाव चिन्ह: जदयू के जिन नेताओं को चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं. उनमें महनार से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे, सोनवर्षा से मंत्री रत्नेश सदा, राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष निराला, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, जमालपुर से शैलेश कुमार और झाझा से दामोदर रावत शामिल हैं.

जदयू के ढाई दर्जन नेताओं को मिले सिंबल: एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन एनडीए के घटक दलों को कौन-कौन सी सीट मिली है, इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के ढाई दर्जन से अधिक नेताओं को चुनाव चिन्ह बांट दिए हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है. इसी बीच सीटों के बंटवारे के बिना ही गठबंधन और अन्य दलों ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है.

लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल: एनडीए में तो सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है, लेकिन महागठबंधन में तो अभी तक सीट शेयरिंग की भी घोषणा नहीं हुई है. इसके बावजूद राजद की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है.

राजद ने इन नेताओं पर दिखाया विश्वास: लालू प्रसाद यादव ने मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र, जदयू से हाल ही में गए परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह, हथुआ से राजेश कुमार, मटियानी से बोगो सिंह, मसौढ़ी से रेखा पासवान, संदेश से दीपू सिंह, मधेपुरा से चंद्रशेखर, हिलसा से शक्ति यादव को चुनाव चिन्ह दिया है.

साथ ही साहेबपुर कमल से ललन यादव, नोखा से अनीता देवी, ब्रह्मपुर से शंभू यादव, मीनापुर से मुन्ना यादव, समस्तीपुर से अब्दुल इस्लाम शाहीन और दरभंगा से ललित यादव सहित कई नेताओं को सिंबल बांटा है, जबकि भाकपा माले की ओर से भी रामबली सिंह सहित कई नेताओं को सिंबल दिया गया है.

आज उम्मीदवार करेंगे नामांकन: एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जिन नेताओं को सिंबल दिया गया है वो 14 अक्टूबर यानी आज नामांकन करेंगे. नामांकन साढ़े 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव दो फेज में होगा. जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को रिजल्ट आयेगा.

