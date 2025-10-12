ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर JMM नेता के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस-RJD ने दी संयम बरतने की सलाह

झामुमो नेता के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिए बयान पर राजद और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

ग्राफिक्स इमेज
ETV Bharat Jharkhand Team

October 12, 2025

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के खिलाफ तीखी टिप्पणी और बयानबाजी की थी. जिस पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने झामुमो को संयम बरतने की सलाह दी है.

राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव और कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव को ऐसे बयान देने के बजाय महागठबंधन के नेताओं से बात करनी चाहिए. झामुमो की ओर से इस तरह की बयानबाजी से गलत संदेश जाता है.

राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि झामुमो नेता को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बिहार में अभी सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य और झामुमो को बयानबाजी और अल्टीमेटम देने के बजाय संयम बरतना चाहिए. कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड में राजद का बहुत बड़ा आधार वोट है.. हमारे यहां बड़ी संख्या में आधार वोट हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में हमारे नेता यहां से जीतकर विधायक-मंत्री बनते रहे हैं. गठबंधन की राजनीति में सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान ठीक नहीं है.

राजद, कांग्रेस और झामुमो प्रवक्ताओं के बयान (Etv Bharat)

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने राजद और कांग्रेस को संयम बरतने की सलाह के बावजूद झामुमो ने फिर दोहराया कि उनके केंद्रीय महासचिव ने कल की पीसी में सही बात कही है. उन्होंने कहा कि यह वास्तविक सत्य है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड में गठबंधन धर्म का पालन किया, इसलिए हम राजद से भी उसी व्यवहार की उम्मीद करते हैं जैसा हम यहां उनके साथ करते हैं.

झामुमो के नेता सुप्रियो भट्टाचार्या ने संवाददाता सम्मेलन में झारखंड में 2019 की याद दिलाई जब झारखंड में राजद को सिर्फ एक विधायक के रहते हुए भी मंत्रिमंडल में जगह दी गयी और पांच साल मंत्री बनाकर हेमन्त सोरेन ने मंत्री बनाये रखा. सुप्रियो ने 15 अक्टूबर तक झामुमो को बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने वाली सीट की घोषणा राजद और इंडिया ब्लॉक कर दे नहीं तो मोर्चा अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देने की बात कही थी. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम महागबंधन के साथ हैं और चुनाव भी महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, मगर हम लोगों ने अपनी भी तैयारी कर रखी है. वहां जो घटक दल हैं चाहे वह कांग्रेस हो, राजद हो या माले हो हमने झारखंड चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी दी. 2019 के चुनाव में भी राजद को हमने सम्मानजनक सीट दी थी, जिसमें मात्र एक सीट वह जीते थे. गठबंधन धर्म निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाया.

झामुमो प्रवक्ता ने क्या कहा था

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड में 2019 की याद दिलाई जब सिर्फ एक विधायक होने के बावजूद राजद को कैबिनेट में जगह दी गई और हेमंत सोरेन ने उन्हें पांच साल तक मंत्री बनाए रखा. सुप्रियो ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक झामुमो को बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने वाली सीट की घोषणा राजद और इंडिया ब्लॉक कर दे नहीं तो झामुमो अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि कि हम महागबंधन के साथ हैं और चुनाव भी महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, मगर हम लोगों ने अपनी भी तैयारी कर रखी है. वहां जो घटक दल हैं चाहे वह कांग्रेस हो, राजद हो या माले हो हमने झारखंड चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी दी. 2019 के चुनाव में भी राजद को हमने सम्मानजनक सीटें दी थीं, जिसमें मात्र एक सीट वह जीते थे. गठबंधन धर्म निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाया.

जेएमएम नेता ने कहा था कि इस साल भी हमने अपने राज्य में पांच फीसदी सीटें यानी 06 सीटें राजद को देने का काम किया. जिसमें उसने चार सीटें भी जीतीं. हमारे यहां उनके एक विधायक आज भी मंत्री पद पर कार्यरत हैं और अगले 5 साल तक मंत्री पद पर बने रहेंगे, क्योंकि हम गठबंधन के सिद्धांत का पालन करना जानते हैं.

जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि हमने बिहार के गठबंधन दल के नेताओं से जल्द से जल्द हमें हमारा हिस्सा देने को कहा है. क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है. हमारे उम्मीदवारों के आवेदन यहां आ गये हैं. 15 अक्टूबर को हमारी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है, इसलिए जिसे भी सीट देनी है, उससे पहले आधिकारिक तौर पर दे दी जाए, अन्यथा एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते हम हाथ बांध कर नहीं खड़े हैं.

