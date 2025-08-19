रांचीः झारखंड की प्रतिभाशाली युवती रिया तिर्की ने अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के दम पर मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है. इस प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में रिया ने प्रदेश की 20 प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए यह खिताब जीता. इस उपलब्धि के साथ ही रिया अब मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. अगर वो यहां भी बाजी मारती हैं तो उन्हें थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का परचम लहराने का मौका मिलेगा.

प्रतियोगिता में दिखा आत्मविश्वास और प्रतिभा

इस आयोजन के दौरान प्रतिभागियों को कई चरणों से गुजरना पड़ा, जिनमें रैंप वॉक, टैलेंट शो, प्रश्नोत्तर और व्यक्तित्व प्रदर्शन शामिल रहा. रिया तिर्की ने हर राउंड में अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया. निर्णायक मंडल ने उनकी प्रस्तुतियों को सबसे संतुलित और प्रभावी करार देते हुए उन्हें विजेता घोषित किया.

झारखंड के लिए गर्व का क्षण

रिया तिर्की की जीत से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है. इस प्रतियोगिता के आयोजकों ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं और रिया तिर्की की यह उपलब्धि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा साबित होगी. स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

अब अगला पड़ाव– इंडिया लेवल

मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में अब रिया को देशभर से चुनिंदा विजेताओं से मुकाबला करना होगा. यहां से चयनित विजेता थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 की भव्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. रिया ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है और वे राज्य व देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी.

रिया का सपना

रिया तिर्की ने खिताब जीतने के बाद कहा कि मैं यह मुकाम पाकर बेहद खुश हूं. यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे झारखंड की जीत है. अब मेरा सपना है कि मैं इंडिया लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने राज्य और देश का नाम रौशन करूं.

