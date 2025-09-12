पितृ पक्ष मेल 2025: आज रुद्र पद, ब्रह्म पद और विष्णु पद पर पिंडदान करने का विधान
आज गया श्राद्ध का छठा दिन है. आज खीर के पिंड से पिंडदान करने की खास परंपरा है. पढ़ें पूरी खबर...
September 12, 2025
गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले में गया श्राद्ध के छठे दिन आश्विन कृष्ण पंचमी की तिथि को विष्णुपद मंदिर में ब्रह्म पद, रूद्र पद और विष्णु पद में पिंडदान करने का विधान है. यहां खीर के पिंड से पिंडदान किया जाता है. इन तीनों वेदियों पर आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया था.
भीष्म पितामह भी यहां आए थे पिंडदान करने: विष्णुपद मंदिर में स्थित रूद्र पद, विष्णु पद और ब्रह्म पद में पिंडदान का काफी महत्व है. धर्म पुराणों में जिक्र मान्यताओं के अनुसार भीष्म पितामह के सामने उनके पिता शांतनु के दोनों हाथ सामने आ गए थे, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के हाथ में पिंड ना देकर विष्णु पद पर अर्पित किया था.
इससे शांतनु काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया था. यहां पिंडदान से शांतनु को मोक्ष लोक की प्राप्त प्राप्ति हुई थी. इसके अलावा इन वेदियों पर भगवान राम ने भी पिंडदान किया था. भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था.
पितरों को ब्रह्म लोक, विष्णु लोक की होती प्राप्ति: धर्म पुराणों में उल्लेख है कि विष्णु पद मंदिर में रहे ब्रह्म पद पर पिंडदान से ब्रह्म लोक, रूद्र पद पर पिंडदान से रूद्र लोक और विष्णु पद पर पिंडदान से विष्णु लोक की प्राप्ति पितरों को होती है. विष्णु पद मंदिर में भगवान विष्णु का साक्षात चरण चिन्ह है, जिनके दर्शन मात्र से तीर्थयात्री के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. वहीं, स्पर्श और पूजन से पितरों को अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है.
11 लाख पिंडदानी पहुंचे मोक्षभूमि: 11 सितंबर यानी गया श्राद्ध के पांचवें दिन तक 11 लाख से अधिक पिंडदानियों के आने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है. विदेशों से भी पिंडदानी आ रहे हैं. अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस वर्ष 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री मोक्षभूमि गयाजी आएंगे.
''गया श्राद्ध के छठे दिन आश्विन कृष्ण पंचमी की तिथि को ब्रह्म पद, रूद्र पद और विष्णु पद में पिंडदान करना चाहिए. तीर्थ यात्रियों को नियमानुसार पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. इन वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और रुद्र लोक की प्राप्ति होती है. भीष्म पितामह ने भी अपने पिता शांतनु के मोक्ष की कामना को लेकर इन तीनों वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड किया था''. - गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा
कहां और कैसे होता है पिंडदान : पितृपक्ष में पुनपुन तट, फल्गु नदी, ब्रह्म कुंड, प्रेत शिला, रामशिला, सीता कुंड, विष्णुपद मंदिर समेत कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान किया जाता है. हर दिन अलग-अलग वेदियों और कुंडों पर आचार्यों के निर्देशन में पिंडदान और तर्पण का विधान है.
