रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को नया स्थायी अध्यक्ष मिल गया है. राज्य की पूर्व IAS अधिकारी रीता शांडिल्य को आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) की कमान नई अध्यक्ष को सौंप दी है. राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश जारी किया है.

रीता शांडिल्य सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

अधिसूचना का विवरण : सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी अधिसूचना (क्रमांक ESTB-2025/437/2025-GAD-1) के मुताबिक, शांडिल्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अध्यक्ष पद संभालेंगी. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की गई है. राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश पर सचिव अविनाश चम्पावत ने हस्ताक्षर किए हैं.

रीता शांडिल्य का कार्यकाल और अनुभव :रीता शांडिल्य लंबे समय से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जुड़ी रही हैं. सदस्य के रूप में उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई. कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने आयोग की बैठकों और परीक्षाओं की तैयारी में सक्रिय योगदान दिया. अब स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल आयोग की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ऑफिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएससी के सामने चुनौतियां : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है. परीक्षाओं का समय पर आयोजन और परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पिछले वर्षों में हुई गड़बड़ियों और विवादों से आयोग की साख को पुनः मजबूत करना, प्रतियोगी छात्रों के बीच बढ़ते असंतोष को कम करना और भरोसा कायम करना, भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल और आधुनिक स्वरूप देना प्रमुख है.

राजनीतिक महत्व : राज्य में लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां हमेशा से राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रही हैं. विपक्ष अकसर नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है. ऐसे में रीता शांडिल्य की नियुक्ति सरकार के लिए एक संवेदनशील और अहम कदम माना जा रहा है.

अब सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी कि रीता शांडिल्य नई जिम्मेदारी संभालने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को किस दिशा में ले जाती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को भी उम्मीद है कि इस बदलाव से आयोग की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार दिखाई देंगे.