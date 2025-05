ETV Bharat / state

AC में गैस रिफलिंग के दौरान 90% तक बढ़ जाता है आग लगने का खतरा, जानिए कैसे रहें सावधान - GAS REFILLING IN AC

AC में अचानक आग लगने से बचने के लिए सावधानियां और उपाय ( source - ETV BHARAT )

नई दिल्ली: जैसे-जैसे गर्मियों में तापमान बढ़ता जाता है वैसे एयर कंडीशनर AC का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में कई बार आपने देखा और सुना होगा कि AC में अचानक आग लग जाती है, इससे जान माल की हानि होती है. AC में आग लगने के मुख्य कारण ओवरलोडिंग, खराब रखरखाव और तकनीकी खामियां हैं. लेकिन 90 फीसदी तक आग लगने की घटनाएं गैस रिफिलिंग के दौरान होती हैं. ऐसा कहना है राजधानी के दरियागंज स्थित एशिया के सबसे बड़े रेफ्रिजरेशन मार्केट के व्यापारियों का. आइए जानते हैं किस तरीके से रखरखाव बचाव और सुरक्षा के साथ AC में गैस रिफिलिंग की जानी चाहिए. गैस रिफिलिंग के दौरान ही ज्यादा होते हैं एयर कंडीशनर ब्लास्ट: 1947 से एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन से संबंधित सामानों की बिक्री करने वाले हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड के मालिक एमपी सिंह ने बताया कि AC में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं गैस रिफिलिंग के दौरान होती हैं, जो आंकड़ा 90 फीसदी का है. वहीं 10 फीसदी मामले ही ऐसे सामने आते हैं जिनमें ओवरलोडिंग, रख रखाव और तकनीकी खामियों के कारण आग लगी है. आजकल ज्यादातर एसी में एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस भरी जाती है, जिसमें मुक्त से R 32 नामक गैस का इस्तेमाल किया जाता है. यह गैस ज्वलनशील होती है.

AC में सही गैस भरी जाएगी तो ब्लास्ट होने की संभावना नहीं : एमपी सिंह आगे बताते हैं कि AC में रिफिलिंग के दौरान आग लगने के कुछ मुख्य कारण होते हैं. इसमें गैस में मिलावट होना एक मुख्य कारण है. अगर मैकेनिक सही टूल्स और रबड़ का इस्तेमाल करते हैं तो आग लगने का जोखिम 99.9 फ़ीसदी तक कम हो जाता है. वहीं अगर AC में सही गैस भरी जाएगी तो ब्लास्ट होने की संभावना नहीं होती. बाजार में कई तरह की गैस मौजूद है जिनका इस्तेमाल AC की वैराइटीज के आधार पर किया जाता है. इस समय ज्यादातर AC में R 32 गैस का इस्तेमाल होता है. वहीं कई लोग इसी R 32 में एलपीजी गैस को मिला देते हैं जिससे इसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन खतरा बढ़ जाता है. ऐसा काम ज्यादातर लोकल मैकेनिक करते हैं. वही कंपनी वाले लेबल्ड और सही मात्रा की R 32 गैस का इस्तेमाल करते हैं. इस बाबत आग लगने का खतरा कम हो जाता है. ऐसे करें गैस लीक होने की चेकिंग (source - ETV BHARAT) ग्राहक की सजगता और कुछ सावधानियों से हो सकता है बचाव : ग्राहक की सजगता और कुछ सावधानियों से AC में आग लगने की घटनाएं कम हो सकती है. एमपी सिंह का मानना है कि हमेशा कंपनी मैकेनिक से ही AC गैस रेफिलिंग और सर्विसिंग करवाएं. लोकल मैकेनिक से ऐसी सर्विसिंग करने से पहले सिलेंडर की जांच कर लें. साथ ही बाजार में गैस की क्या कीमत है और मैकेनिक क्या कीमत मांग रहा है. अगर मैकेनिक सिलेंडर की कीमत बाजार से कम बताता है तो सावधान हो जाएं. वहीं कोशिश करें कि लोकल मैकेनिक की बजाय खुद बाजार से गैस सिलेंडर खरीद कर दें. इससे आग लगने का खतरा कम तो होगा ही साथ में बाजार में मौजूद डुप्लीकेट गैस की सेलिंग बंद हो जाएगी. आग लगने की मुख्य वजह है रेफ्रिजरेंट : दरयागंज रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग ट्रेड एसोसिएशन के सेक्रेटरी मनीष सेठ ने बताया कि दरियागंज बाजार रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स और पार्ट्स का एशिया का सबसे बड़ा बाजार है. बीते कुछ सालों से AC में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। लेकिन सामान्य ग्राहक इस समझ से दूर है कि आखिर आग लगती क्यों है? आग लगने की मुख्य वजह है रेफ्रिजरेंट, जिसको आम आदमी गैस बोलता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में हर साल नए प्रयास करता है. वह ऐसी गैसों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं जो ओजोन फ्रेंडली हो. पर्यावरण फ्रेंडली गैस के इस्तेमाल के नाम पर मिलावट से खतरा बढ़ा : भारत एक बड़ा देश है सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत में भी पर्यावरण फ्रेंडली गैस का इस्तेमाल किया जाए. वर्तमान में बाजार में मिलने वाली गैसों की कीमत काफी ज्यादा है. ऐसे में ग्राहक का सजक होना बेहद जरूरी है. गैस रिफिल करने से पहले सिलेंडर पर लगे सीरियल नंबर और बारकोड की जांच जरूर कर लें. कम कीमत के झांसे में आने की बजाए सही गैस का ही इस्तेमाल कें.। अगर ग्राहक इन सभी सावधानियां को बढ़ाते हैं तो मनीष का मानना है कि 100 फीसदी तक आग लगने की घटना नहीं होगी.

धूल, गंदगी या फिल्टर की सफाई न होने से भी फट सकता है AC : जानकरी के अलावा गर्मियों में AC का लगातार इस्तेमाल बिजली के सर्किट पर दबाव डालता है, जिससे वायरिंग में शार्ट सर्किट हो सकता है. साथ ही सही रख रखाव भी बेहद ज़रूरी है. जैसे धूल, गंदगी या फिल्टर की सफाई न होने से मोटर अधिक गर्म हो सकती है. वहीं कमज़ोर वायरिंग भी आग लगने की वजह बन सकता है. ऐसे में पुरानी या निम्न गुणवत्ता वाली वायरिंग गर्मी में पिघल सकती है, जिससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है. AC का इंस्टालेशन भी सही होना चाहिए. गलत तरीके से लगाया गया AC सिस्टम असुरक्षित हो सकता है



