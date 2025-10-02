ETV Bharat / state

हजारीबाग का छड़वा डैम ओवरफ्लो, जलस्तर ज्यादा होने से बढ़ा खतरा!

हजारीबाग में बारिश का व्यापक असर देखा जा रहा है. यहां के छड़वा डैम का पानी अब ओवरफ्लो हो रहा है.

Published : October 2, 2025 at 4:19 PM IST

हजारीबाग: शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पेलावल के पास स्थित छड़वा डैम का जलस्तर बारिश के कारण खतरे के निशान को पार कर गया है. अत्यधिक बारिश के कारण डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है.

इतना ही नहीं डैम का फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है. जिस कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है. वहीं स्थानीय लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है. लोग मछली पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में डैम के पास जुट गए हैं. स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक टीम तैनात की गई है और लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है.

हजारीबाग में छड़वा डैम ओवरफ्लो! (ETV Bharat)

हजारीबाग शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर छड़वा डैम का जलस्तर पिछले दो दिनों के भारी बारिश के कारण खतरे के निशान को पार कर गया है. हजारीबाग में रुक-रुककर बारिश भी हो रही है. बीते दो दिनों में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है. स्थिति यह है कि छड़वा डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है. एक फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है. जिसके कारण पानी का बहाव अत्यधिक तेज हो गया है. आसपास के इलाकों में लोग दहशत में है. जलस्तर कम नहीं हुआ तो छड़वा डैम का अन्य फाटक भी क्षतिग्रस्त हो गया है. वहीं जिला प्रशासन की की टीम छड़वा डैम के आसपास तैनात की गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.

डैम के आसपास प्रशासन के लोग (ETV Bharat)

पानी के अत्यधिक बहाव के बावजूद स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं है. मछली पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग फाटक के पास जुटे हुए हैं. शहर से भी लोग पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन लोगों को वहां से भागने का भी प्रयास कर रहे हैं. इसके बावजूद भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं.

बता दें कि छड़वा डैम से हजारीबाग शहरी क्षेत्र में पेयजल सप्लाई किया जाता है. साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी डैम से कई इलाकों में पहुंचता है. स्थानीय लोग डैम के पानी पर निर्भर हैं लेकिन फाटक के क्षतिग्रस्त होने और जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है.

डैम के पास मछली पकड़ते लोग (ETV Bharat)

इस स्थिति को देखते हुए एसडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर टीम उपस्थित है. सदर एसडीओ बैजनाथ कामती ने लोगों से अपील की है कि डैम के आसपास कोई भी व्यक्ति ना जाए. आसपास के लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है. अधिकारी डैम की स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं और जलस्तर नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं. जल संसाधन विभाग की टीम फाटक की मरम्मत और आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपायों पर काम कर रही है.

बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ाFLOOD RISK IN HAZARIBAGRISING WATER LEVELS AT CHHADWA DAMDAM WATER LEVEL ABOVE DANGER MARKRAIN IN HAZARIBAG

