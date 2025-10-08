ETV Bharat / state

आम लोगों से दूर होता सोना-चांदी, कारोबारी के साथ ग्राहकों की भी बढ़ी चिंता

सोने के लगातार बढ़ते भाव ने इसे आम लोगों से दूर कर दिया है. इससे सर्राफा व्यापारियों में निराशा है.

RISING PRICE OF GOLD
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST

रांची: सोना चांदी के भाव में बेतहाशा हो रहे वृद्धि की वजह से ना केवल आम लोग इससे दूर हो रहे हैं बल्कि इसकी वजह से सर्राफा बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. हालत यह है कि धनतेरस के आने से पहले ज्वेलरी दुकानों पर लगने वाली ग्राहकों की भीड़ आज सन्नाटा में तब्दील हो गई है.

सोने के दाम पर नजर दौराएं तो पिछले 10 दिनों में करीब 12 हजार रुपये की वृद्धि हुई है. रांची में आज 8 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम करीब 1.26 लाख है जो कल की तुलना में करीब 2000 रुपए अधिक है. सोना-चांदी के दाम में हर दिन हो रही वृद्धि से सर्राफा बाजार प्रभावित हुआ है. त्योहार के मौसम के बावजूद ज्वेलरी दुकान पर ग्राहक नहीं देखे जा रहे हैं.

सोने पर सर्राफा कारोबारी और आम आदमी की प्रतिक्रिया (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत की टीम ने रांची के करीब दस दुकानों का जायजा लिया जहां कमोवेश यही स्थिति दिखी. राजधानी का सबसे बड़ा सर्राफा व्यवसायिक केंद्र चर्च कॉम्पलेक्स की हालत तो और भी खराब दिखी. दुकान पर आभूषण खरीदने इक्के दुक्के लोग मौजूद थे उसमें भी कोई अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सोने का आभूषण बेचने यहां पहुंचे थे.

रांची के एक प्रतिष्ठित आभूषण दुकान के प्रोपराइटर जेडी सोनी कहते हैं कि पिछले दो महीने से सर्राफा व्यवसाय बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. दुकान पर ग्राहक नहीं के बराबर आ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ बैंक लोन का प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ दुकान के कर्मचारी का भुगतान से लेकर किराया और मैंटिनेंस की चिंता है, जब बिक्री ही नहीं होगी तो आखिर कैसे व्यवसाय चलेगा.

RISING PRICE OF GOLD
सितंबर अक्टूबर में बढ़े सोने के भाव (ईटीवी भारत)


सोने के साथ-साथ चांदी ने भी पकड़ रखी है रफ्तार

आम तौर पर चांदी को सोने के विकल्प के तौर पर देखा जाता है. चांदी को कम आय वाले के आभूषण के रूप में जाना जाता है. मगर हाल के दिनों में जिस रफ्तार से चांदी का दाम बढ़ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब यह भी आम लोगों से दूर हो जाए. आज की तारीख में चांदी करीब 1.50 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है.

Rising price of gold
सोने के गहने (ईटीवी भारत)

आभूषण दुकान पर गोल्ड को बेचने आए रांची के कमरे के रहने वाले कमल किशोर कहते हैं कि सामान्य आदमी से सोना दूर हो रहा है. शादी विवाह के मौके पर सोना खरीदने की परंपरा रही है, लेकिन आज गांव की जमीन भी बेच दें तो उसे नहीं पूरा कर सकते हैं. सरकार को चाहिए कि अन्य सामानों की तरह इसपर भी जीएसटी कम करे इसके साथ ही इसके दाम पर भी अंकुश लगाया जाए.

Rising price of gold
चांदी से बनी प्रतिमाएं (ईटीवी भारत)
ऐसे तय होता है सोना चांदी का भाव

भारत में इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन यानी IBJA अंतरराष्ट्रीय कीमतों, मुद्रा विनिमय दरों खासकर डॉलर और स्थानीय मांग-आपूर्ति स्थितियों के आधार पर रोजाना दो बार सोने की दरें प्रकाशित करता है. इसके भाव में उतार चढ़ाव प्रतिदिन होता है. वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की मांग बढ़ने पर कीमतें बढ़ती हैं और मांग कम होने पर कीमतें गिरती हैं. इसके अलावा जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो सोना महंगा हो जाता है और डॉलर कमजोर होने पर सोना सस्ता हो जाता है.

