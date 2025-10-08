ETV Bharat / state

आम लोगों से दूर होता सोना-चांदी, कारोबारी के साथ ग्राहकों की भी बढ़ी चिंता

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST 3 Min Read