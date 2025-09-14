ETV Bharat / state

मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार, बमुश्किल किया गया रेस्क्यू

मलबे के कारण यात्रियों से भरी बस और उसके पीछे कई छोटे वाहन मलबे की चपेट में आकर फंस गए.

RISHIKESH RAIN WATERLOGGING
मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
ऋषिकेश: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है. ऋषिकेश में भी बारिश लोगों पर कहर बरपाने में लगी है. सुबह दो घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया है. श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी और ढालवाला की सड़क पर जल सैलाब दिखाई दिया है.

गंगोत्री हाइवे पर स्थिति ऐसी रही कि जल सैलाब के साथ आए मलबे के कारण यात्रियों से भरी बस और उसके पीछे कई छोटे वाहन मलबे की चपेट में आकर फंस गए. बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई. जल सैलाब को देख घबराहट की वजह से यात्री जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. किसी तरह यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित किया गया.

मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस (ETV BHARAT)

बारिश बंद होने व जल सैलाब कम होने के बाद बस व अन्य वाहनों को मलबे से बाहर निकाला. जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को भी साफ किया गया. श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी के निकट जंगल मे भरा बारिश का पानी भी हाइवे पर जल सैलाब के रूप में पहुंचा. जिससे हाइवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई. चालक जान जोखिम में डालकर हाईवे पर भर पानी के बीच वाहनों को निकालते हुए नजर आए.

वहीं, भारी बारिश की वजह से जंगलों में पानी भर गया है. पानी आबादी क्षेत्र में सैलाब की तरह घुस गया है. गीता नगर की गलियां पानी से अलग-अलग भर गई हैं. सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं. सड़क पर घुटनों तक भर पानी भर गया है. जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है. बारिश से जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है. इसके अलावा आवास विकास गंगानगर चंदेश्वर नगर व अन्य निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है.

Last Updated : September 14, 2025 at 2:32 PM IST

TAGGED:

ऋषिकेश में बारिशऋषिकेश बारिश जलभरावRAIN IN RISHIKESHRISHIKESH RAIN WATERLOGGING

