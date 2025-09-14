मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार, बमुश्किल किया गया रेस्क्यू
मलबे के कारण यात्रियों से भरी बस और उसके पीछे कई छोटे वाहन मलबे की चपेट में आकर फंस गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 14, 2025 at 12:09 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 2:32 PM IST
ऋषिकेश: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है. ऋषिकेश में भी बारिश लोगों पर कहर बरपाने में लगी है. सुबह दो घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया है. श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी और ढालवाला की सड़क पर जल सैलाब दिखाई दिया है.
गंगोत्री हाइवे पर स्थिति ऐसी रही कि जल सैलाब के साथ आए मलबे के कारण यात्रियों से भरी बस और उसके पीछे कई छोटे वाहन मलबे की चपेट में आकर फंस गए. बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई. जल सैलाब को देख घबराहट की वजह से यात्री जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. किसी तरह यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित किया गया.
बारिश बंद होने व जल सैलाब कम होने के बाद बस व अन्य वाहनों को मलबे से बाहर निकाला. जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को भी साफ किया गया. श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी के निकट जंगल मे भरा बारिश का पानी भी हाइवे पर जल सैलाब के रूप में पहुंचा. जिससे हाइवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई. चालक जान जोखिम में डालकर हाईवे पर भर पानी के बीच वाहनों को निकालते हुए नजर आए.
वहीं, भारी बारिश की वजह से जंगलों में पानी भर गया है. पानी आबादी क्षेत्र में सैलाब की तरह घुस गया है. गीता नगर की गलियां पानी से अलग-अलग भर गई हैं. सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं. सड़क पर घुटनों तक भर पानी भर गया है. जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है. बारिश से जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है. इसके अलावा आवास विकास गंगानगर चंदेश्वर नगर व अन्य निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है.
पढ़ें- बारिश से मसूरी में भारी तबाही, जगह-जगह लैंडस्लाइड, सड़कें टूटी, एसडीएम ने संभाला मोर्चा
पढ़ें- अगस्त की बारिश ने बढ़ाई जोशीमठ की टेंशन, स्लोप खिसकने की स्पीड बढ़ी, हिमालय भी हो रहा कमजोर!