ETV Bharat / state

मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार, बमुश्किल किया गया रेस्क्यू

मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 14, 2025 at 12:09 PM IST | Updated : September 14, 2025 at 2:32 PM IST 2 Min Read

ऋषिकेश: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है. ऋषिकेश में भी बारिश लोगों पर कहर बरपाने में लगी है. सुबह दो घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया है. श्यामपुर बाईपास मार्ग पर मनसा देवी और ढालवाला की सड़क पर जल सैलाब दिखाई दिया है. गंगोत्री हाइवे पर स्थिति ऐसी रही कि जल सैलाब के साथ आए मलबे के कारण यात्रियों से भरी बस और उसके पीछे कई छोटे वाहन मलबे की चपेट में आकर फंस गए. बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई. जल सैलाब को देख घबराहट की वजह से यात्री जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. किसी तरह यात्रियों को सकुशल बस से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित किया गया. मलबे की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस (ETV BHARAT)

Last Updated : September 14, 2025 at 2:32 PM IST