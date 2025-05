ETV Bharat / state

ऋषिकेश बंजी जंपिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ढहने का वीडियो निकला फेक, पुलिस ने बताया सच - BUNGEE JUMPING ELEVATED PLATFORM

फेक निकला ऋषिकेश बंजी जंपिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ढहने का वीडियो ( PHOTO- पुलिस ने फेक वीडियो होने की पुष्टि की. )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 27, 2025 at 11:29 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 11:42 PM IST 2 Min Read

देहरादून: सोशल मीडिया पर वायरल बंजी जंपिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ढहने वाला वीडियो देहरादून पुलिस की जांच में फेक साबित हुआ. वीडियो में बंजी जंपिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ढहने के बाद 3 व्यक्ति खाई में गिरते नजर आ रहे हैं. जाच में the Cliff (द क्लिफ) नाम के रिसॉर्ट और बंजी जंपिंग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के नेपाल में होने की जानकारी मिली. अब देहरादून पुलिस भ्रामक खबरें प्रचारित और प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी करने जा रही है. बता दें कि बंजी जंपिंग एक्सीडेंट से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें बंजी जंपिंग एक्सीडेंट प्लेटफॉर्म पर तीन व्यक्तियों के खड़े होने और प्लेटफॉर्म के अचानक ढह जाने से तीनों व्यक्तियों के नीचे गिरने से संबंधित वीडियो प्रसारित किया जा रहा है. साथ ही वीडियो के ऋषिकेश क्षेत्र का होने की जानकारी दी जा रही है. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने वीडियो में बताए गए तथ्यों की जांच के निर्देश दिए.

Last Updated : May 27, 2025 at 11:42 PM IST