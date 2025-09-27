ETV Bharat / state

ऋषिकेश बजरंग सेतु को लेकर बड़ा अपडेट, 90 फीसदी काम पूरा, जनवरी में ओपनिंग की तैयारी

ऋषिकेश: उत्तराखंड के पहले कांच वाले बजरंग सेतु का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. इसका केवल 10 फीसदी निर्माण कार्य बचा हुआ है. माना जा रहा है कि जनवरी माह तक बजरंग सेतु पर आवाजाही शुरू हो जाएगी. बजरंग सेतु निर्माणकार्यों का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्थलीय निरीक्षण किया.

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में सन 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला पुल के निकट जनसुविधाओं के दृष्टिगत 68 करोड़ 86 लाख 20 हजार की लागत से बन रहे 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक बजरंग सेतु के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने बताया इसमें काफी कार्य पूर्ण हो चुका है. दोनों ओर सेतु की पेन्टिंग का कार्य भी प्रगति पर है. शीघ्र ही यह पुल बनकर तैयार होगा. स्थानीय लोगों एवं तीर्थयात्रियों को आवागमन में इसका लाभ प्राप्त होगा.

लोक निर्माण मंत्री महाराज ने इस दौरान मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत SASCI 2024-25 मद के अन्तर्गत 1219.93 लाख की लागत से बनने वाले नरेन्द्रनगर विकास खण्ड के तपोवन क्षेत्र में लक्ष्मणझूला के डाउन स्ट्रीम में सच्चाधाम घाट (गऊ घाट) एंव आस्था पथ के निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने कहा वे इस योजना के तहत 100 मीटर लम्बाई एंव 18 मीटर चौड़ाई में घाट का निर्माण किया जाना है. घाट से लगे आस्था पथ को 300 मीटर लम्बाई एंव 7 मीटर चौड़ाई में बनाया जाना है. श्रद्वालुओं के लिए चेन्जरूम का निर्माण भी किया जाना है. घाट पर आवागमन के लिए अप्रोच मार्ग एंव अन्य विकास कार्य किये जाने हैं. घाट एंव आस्था पथ पर बेन्च एंव रेंलिग का कार्य किये जाने का प्रावधान है. घाट एंव आस्था पथ पर विधुत की समुचित व्यवस्था के लिए लाइट्स आदि के कार्य किये जाने हैं.

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस कार्य को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करें. उन्होंने अधिकारियों से सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करने के निर्देश भी दिये. माना जा रहा है की जनवरी माह तक बजरंग सेतु पर आवाजाही शुरू हो जाएगी.