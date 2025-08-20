रायसेन: मध्य प्रदेश के युवा अलग-अलग क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. इसी क्रम में रायसेन जिले के देवरी स्थित एक छोटे से गांव पिपरिया के युवा ने रिकॉर्ड बनाया है. विवेक ने इंदौर के तिरंगा स्टेडियम रन जो भारत का एकमात्र अल्ट्रा रनिंग स्टेडियम है, वहां बिना रुके 6 घंटे का रनिंग का रिकॉर्ड बनाया है. लगातार 6 घंटें तक रनिंग के कर विवेक ने जिले का नाम रोशन किया है. इससे पहले भी विवेक ने 70 किलोमीटर बिना रुके रनिंग करते हुए रिकॉर्ड कायम किया था.

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के देवरी से सटे छोटे से गांव खैर पिपरिया जो का रहने वाला विवेक नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है. कभी आर्मी भर्ती में कम हाइट और मानक पूरे ना होने की वजह के चलते उसे देश की सेवा करने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन मन में कुछ करने का जुनून कम नहीं हुआ. विवेक ने अपने गांव का नाम रोशन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया. इसी जुनून ने विवेक को सफलता दिलाई.

सेना में नहीं हो पाया था सिलेक्शन, रनिंग कर रखी थी मांग

पहले विवेक ने बिना रुके लगातार 70 किलोमीटर तक दौड़ पूरी की. इसके बाद साल 2022 में अपने गांव में स्टेडियम की मांग को लेकर विवेक ने बरेली एसडीएम के दफ्तर तक लगभग 65 किलोमीटर की दूरी बिना रुके पूरा करके जिला अधिकारियों के सामने मांग रखी थी. वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं. विवेक भदोरिया बताते हैं कि "जब देश में कोरोना का संकट आया था, तब वह आर्मी की तैयारी कर रहे थे, ताकि वह सेना में भर्ती हो सकें, लेकिन लंबाई कम होने और मापदंडों के अनुरूप न होने के चलते सिलेक्शन नहीं हो सका. विवेक कहते हैं कि वह दौड़ने के बाद 80 से 90 किलोमीटर तक साइकिल चला लेते हैं. डेढ़ से 2 किलोमीटर तक तैराकी भी कर लेते हैं."

विवेक के इस हुनर से प्रभावित होकर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पहलाद पटेल ने भोपाल स्थित अपने आवास में रहने के लिए उसे बुला लिया. उसकी तैयारी का पूरा खर्च कैबिनेट मंत्री उठा रहे हैं. विवेक रनर की तैयारी पिछले एक वर्ष से कर रहे हैं. इसके लिए वह बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करते थे.

6 घंटे तक बिना रुके अल्ट्रा रनिंग का रिकॉर्ड

पिछले 1 साल से चल रही तैयारी के बीच इंदौर के तिरंगा स्टेडियम में 17 अगस्त को रखे गए अल्ट्रा रनर कंपटीशन में विवेक ने बिना रुके 6 घंटे तक अल्ट्रा रनिंग की. जहां पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया. बता दें कि इंदौर का तिरंगा स्टेडियम भारत का एकमात्र अल्ट्रा रनर स्टेडियम है. जहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था.

500 से अधिक प्रतियोगियों ने लिया था हिस्सा

इंदौर के तिरंगा स्टेडियम में रखी गई अल्ट्रा रनिंग कंपटीशन में 6 घंटे 12 घंटे और 100 किलोमीटर की रनिंग के लिए लगभग 500 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था. विवेक ने 6 घंटे वाली अल्ट्रा रनिंग में अपने अन्य प्रतिभागियों को हराकर इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हालिस किया.

मंत्री पहलाद पटेल ने दी शुभकामनाएं

मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विवेक भदोरिया के इस नए कीर्तिमान की जानकारी देते हुए उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से बधाई दी. साथ ही विवेक के उज्जवल भविष्य की कामना की.