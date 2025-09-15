ETV Bharat / state

रिसाली में बिजली खंभों-ट्रांसफार्मर्स पर संपत्ति टैक्स, नगर निगम को CSEB करेगा भुगतान, ऐसा फैसला लेने वाला प्रदेश का पहला निगम

नगर निगम ने बिजली खंभों को निगम सीमा की संपत्ति माना है. CSEB से इसकी वसूली होगी.

risali electric pole tax
रिसाली में बिजली खंभों-ट्रांसफार्मर्स पर संपत्ति टैक्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:04 PM IST

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के रिसाली नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. दुर्ग जिले का रिसाली नगर निगम अब अपने क्षेत्र में लगे विद्युत खंभों और ट्रांसफार्मर पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में हुई एमआईसी (मेयर-इन-काउंसिल) की बैठक में फैसला लिया गया.

नगर निगम ने बिजली खंभों को निगम सीमा की संपत्ति माना है. CSEB से इसकी वसूली होगी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निगम संपत्ति माना जाएगा: बैठक में तय किया गया कि सीएसईबी द्वारा निगम क्षेत्र में लगाए गए सभी खंभे और ट्रांसफॉर्मर को अब निगम की सीमा में आने वाली संपत्ति माना जाएगा. इस पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की जाएगी. इसके लिए निगम ने औपचारिक रूप से पत्र जारी कर CSEB को बिल भी भेज दिया है.

"अतिरिक्त आय से शहर की सफाई, सड़कें और रोशनी की सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी।" – मोनिका दुबे, आयुक्त, रिसाली निगम

8-10 लाख होगी सालाना राशि: रिसाली नगर निगम कमिश्नर मोनिका दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में हुई एमआईसी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था. इस बिल की राशि सालाना 8 से 10 लाख रुपए तय की गई है. शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत ये राशि बनेगी.

प्रदेश में पहला ऐसा फैसला: यह फैसला प्रदेश में पहली बार किसी नगर निगम ने लिया है. इससे पहले किसी निगम ने ट्रांसफार्मर या खंभों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया था. रिसाली नगर निगम का मानना है कि इस टैक्स से शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि नियमित रूप से जमा की जाएगी. सीएसईबी को हर साल निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा.

