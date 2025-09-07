हिसार में माइनर टूटने से दो गांवों में बवाल, पत्थरबाजी में 25 घायल, तनावपूर्ण हालात, पुलिस तैनात
Published : September 7, 2025 at 7:42 AM IST
हिसार: हरियाणा के जिला क्षेत्र में उस वक्त तनाव फैल गया जब गांव गुराना के पास माइनर टूटने से गांव गुराना और गांव खानपुर के ग्रामीणों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया. यह घटना शनिवार सुबह सामने आई, जब माइनर से निकला तेज बहाव गांव सिंधड़ और खानपुर की ओर बढ़ने लगा. ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि यह माइनर जानबूझकर तोड़ी गई है. देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों गांवों के लोग आमने-सामने आ गए. पत्थरबाजी में करीब 25 लोग घायल हो गए, और घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
मामला बढ़ता देख पुलिस बल तैनात: घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया है. खानपुर गांव के लोगों का आरोप है कि गुराना के ग्रामीणों ने जानबूझकर माइनर को तोड़ा ताकि उनके खेतों से पानी निकल सके, जबकि गुराना के लोग इसे प्राकृतिक दबाव का असर बता रहे हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरिक्षण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विवाद और न बढ़े.
तीन गांवों में जलभराव का खतरा: 5 सितंबर को तड़के सुबह लगभग 3 बजे, गुराना गांव के पास सिंघवा राघो माइनर अचानक टूट गई. इसके बाद खेतों में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया. रात होते-होते पानी गांव सिंधड़ और खानपुर की ओर बहने लगा. जलभराव को देखकर तीनों गांवों के लोग गुराना पहुंचे, जहां पहले तो बात बनी, लेकिन जल्द ही विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात बेकाबू होते चले गए.
बाढ़ का खतरा गहराया: गांव सिंधड़, खानपुर और सिंघवा राघो में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर तुरंत प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो तीनों गांव डूब सकते हैं. पानी की धार तेज होती जा रही है, जिससे डर के कारण लोग अपने पशुओं और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगे हैं. स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं है, और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है. ग्रामीण लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए, ताकि जान-माल का नुकसान रोका जा सके.
