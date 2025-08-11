रांची: झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार को सोमवार 11 अगस्त 2025 की सुबह व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है. रिम्स निदेशक ने इसकी जानकारी दी है. इस संबंध में उन्होंने बरियातू थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है.

रिम्स निदेशक ने बताया कि सोमवार सुबह व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि “15 दिन के अंदर तुम्हें जूते से मार मारकर रांची से बाहर करूंगा.” रिम्स के निदेशक ने बताया कि चंदन कुमार नामक का वह व्यक्ति पहले भी उनसे कई बार मिल चुका है और खुद को एक निजी अस्पताल का CEO बताता है.

जानकारी देते रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डॉ. राजकुमार ने बताया कि जब उन्हें निदेशक पद से हटाने वाला प्रकरण चल रहा था, तब वह मेरी मदद करने की बात कहकर मिला था. लेकिन जब उसने रिम्स के कई कार्यों में दखल देने की कोशिश की और कुछ गलत तरीके से काम कराने की कोशिश की तब उन्होंने उससे मिलना या फोन उठाना बंद कर दिया था.

रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार ने बताया कि सोमवार सुबह व्हाट्सएप कॉल आने पर जब उन्होंने फोन उठाया तो उधर से अनाप- शनाप बोलने लगा.उन्होंने कहा कि धमकी भरे कॉल में कहा गया कि "बहुत सम्मान करा लिया तुमने... अब तुम्हें 15 दिनों के अंदर जूते से पीट कर रांची से बाहर करूंगा".

निदेशक ने कहा कि आरोपी ऑफिस के ट्रांसफर-पोस्टिंग में दखल देने की कोशिश करता था और बात नहीं माने जाने पर आज उसने धमकी दी. उन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर उन्होंने बरियातू थाने में दर्ज करा दिया है.

