ETV Bharat / state

चंपाई सोरेन को किया गया हाउस अरेस्ट, RIMS 2 की जमीन पर चलाने वाले थे हल - CHAMPAI SOREN HOUSE ARREST

रिम्स 2 जमीन विवाद थम नहीं रहा है. रांची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया है.

rims-2-land-dispute-champai-soren-put-under-house-arrest-in-ranchi
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read

रांची: जिले के कांके नगड़ी में बनने वाले RIMS-2 की प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने के लिए नगड़ी जाने से पहले पुलिस ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया है. डीएसपी वी रमण ने इसकी पुष्टि की है. डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है. फिलहाल वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

मेरा विरोध RIMS-2 से नहीं, जमीन से है:- चंपाई

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने आवास पर ही समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं. उन्होंने बताया कि डीएसपी ने घर पर आकर उनसे कहा है कि वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका विरोध RIM-2 के निर्माण से नहीं है बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है. उन्होंने कहा कि रांची में ही कई जगहों पर सरकारी और कम उपजाऊ जमीन है, उस पर भी रिम्स-2 बन सकता है. रिम्स-2 के जमीन को लेकर उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा. चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने बहुत आंदोलन किया है. यह भी आंदोलन का हिस्सा है कि पुलिस हमें अपने आवास से नहीं निकलने दे रही है.

मीडिया से बातचीत करते चंपाई सोरेन और डीएसपी (ETV BHARAT)

हमारे लोगों को भी हिरासत में लिया गया:- चंपाई

चंपाई सोरेन ने कहा कि शनिवार रात से ही रांची आ रहे लोगों को जगह-जगह से पुलिस ने हिरासत में लिया है या रोक दिया है. उनके बेटे बाबूलाल को भी रांची में प्रवेश करने से पहले हिरासत में लिया गया है. नगड़ी में किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

ये भी पढ़ें: रिम्स-2 जमीन विवाद: क्या विवादित स्थल पर हल चला पाएंगे चंपाई सोरेन, सियासत के बीच प्रशासन ने लगाई निषेधाज्ञा

हल चलाओ अभियान में समर्थन जुटाने खूंटी पहुंचे चंपाई सोरेन, पूछा- उपजाऊ जमीन पर ही क्यों बनना है रिम्स 2

रिम्स-2 की प्रस्तावित जमीन पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन चलाएंगे हल, आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट के लिए सरकार पर साधा निशाना

रांची: जिले के कांके नगड़ी में बनने वाले RIMS-2 की प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने के लिए नगड़ी जाने से पहले पुलिस ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया है. डीएसपी वी रमण ने इसकी पुष्टि की है. डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है. फिलहाल वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकेंगे.

मेरा विरोध RIMS-2 से नहीं, जमीन से है:- चंपाई

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने आवास पर ही समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं. उन्होंने बताया कि डीएसपी ने घर पर आकर उनसे कहा है कि वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनका विरोध RIM-2 के निर्माण से नहीं है बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है. उन्होंने कहा कि रांची में ही कई जगहों पर सरकारी और कम उपजाऊ जमीन है, उस पर भी रिम्स-2 बन सकता है. रिम्स-2 के जमीन को लेकर उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा. चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने बहुत आंदोलन किया है. यह भी आंदोलन का हिस्सा है कि पुलिस हमें अपने आवास से नहीं निकलने दे रही है.

मीडिया से बातचीत करते चंपाई सोरेन और डीएसपी (ETV BHARAT)

हमारे लोगों को भी हिरासत में लिया गया:- चंपाई

चंपाई सोरेन ने कहा कि शनिवार रात से ही रांची आ रहे लोगों को जगह-जगह से पुलिस ने हिरासत में लिया है या रोक दिया है. उनके बेटे बाबूलाल को भी रांची में प्रवेश करने से पहले हिरासत में लिया गया है. नगड़ी में किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

ये भी पढ़ें: रिम्स-2 जमीन विवाद: क्या विवादित स्थल पर हल चला पाएंगे चंपाई सोरेन, सियासत के बीच प्रशासन ने लगाई निषेधाज्ञा

हल चलाओ अभियान में समर्थन जुटाने खूंटी पहुंचे चंपाई सोरेन, पूछा- उपजाऊ जमीन पर ही क्यों बनना है रिम्स 2

रिम्स-2 की प्रस्तावित जमीन पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन चलाएंगे हल, आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट के लिए सरकार पर साधा निशाना

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMPAI SORENचंपाई सोरेन हुए हाउस अरेस्टRIMS 2 जमीन विवादRANCHICHAMPAI SOREN HOUSE ARREST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.