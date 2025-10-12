ETV Bharat / state

"स्वस्थ लोकतंत्र के लिए RTI एक्ट का मजबूत होना जरूरी" कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 20 साल हो गए हैं. रविवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना सधते हुए आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम अस्तित्व में आया.

कांग्रेस ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है. उन्होंने कहा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी जनता को उपलब्ध करना था ताकि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके. 2014 के बाद से आरटीआई एक्ट को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात हुआ है.

संशोधनों के बाद कमजोर हुआ अधिनियम: भारद्वाज

कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि आरटीआई कानून की स्वतंत्रता को 2019 के संशोधनों ने कमज़ोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया. 2019 के संशोधन ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता को कमज़ोर कर दिया. पहले, आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का तय था और उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थीं. संशोधन के बाद केंद्र सरकार को कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा.

"सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था"

उन्होंने कहा कि 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44 (3) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8 (1) (j) में संशोधन किया. संशोधित प्रावधान कहता है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, प्रकट नहीं की जाएगी. महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर यह संशोधन मतदाता सूची, व्यय विवरण या अन्य जनहित से जुड़ी सूचनाओं के प्रकटीकरण से इनकार का रास्ता खोल देता है. केंद्रीय सूचना आयोग में 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो आयुक्त कार्यरत सितंबर 2025 के बाद मुख्य आयुक्त का पद भी रिक्त है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नियुक्तियों की समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था.