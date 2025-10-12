ETV Bharat / state

"स्वस्थ लोकतंत्र के लिए RTI एक्ट का मजबूत होना जरूरी" कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस का कहना है कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है.

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर एक्ट को कमजोर करने का आरोप
कांग्रेस का केंद्र सरकार पर एक्ट को कमजोर करने का आरोप
नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 20 साल हो गए हैं. रविवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना सधते हुए आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम अस्तित्व में आया.

कांग्रेस ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है. उन्होंने कहा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी जनता को उपलब्ध करना था ताकि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके. 2014 के बाद से आरटीआई एक्ट को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात हुआ है.

संशोधनों के बाद कमजोर हुआ अधिनियम: भारद्वाज
कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा कि आरटीआई कानून की स्वतंत्रता को 2019 के संशोधनों ने कमज़ोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया. 2019 के संशोधन ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता को कमज़ोर कर दिया. पहले, आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का तय था और उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थीं. संशोधन के बाद केंद्र सरकार को कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा.

"सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था"
उन्होंने कहा कि 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44 (3) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8 (1) (j) में संशोधन किया. संशोधित प्रावधान कहता है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, प्रकट नहीं की जाएगी. महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर यह संशोधन मतदाता सूची, व्यय विवरण या अन्य जनहित से जुड़ी सूचनाओं के प्रकटीकरण से इनकार का रास्ता खोल देता है. केंद्रीय सूचना आयोग में 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो आयुक्त कार्यरत सितंबर 2025 के बाद मुख्य आयुक्त का पद भी रिक्त है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नियुक्तियों की समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था.

अनिल भारद्वाज, चेयरमैन, मीडिया विभाग दिल्ली कांग्रेस (ETV Bharat)

अनिल भारद्वाज ने बताया कि जून 2024 तक देशभर के 29 आयोगों में लगभग 4,05,000 अपीलें और शिकायतें लंबित थीं जो 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी हैं. नवंबर 2024 तक केवल केंद्रीय सूचना आयोग में ही लगभग 23,000 लंबित मामले हैं. यह सारी जानकारी उन्हें आरटीआई के द्वारा मिली है. जब आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर हुए करोड़ों रुपये के खर्च, कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की वास्तविक संख्या या पीएम केयर्सफंड के उपयोग से जुड़ी जानकारी मांगी गई, तो कोई जवाब नहीं दिया गया.

इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में एसबीआई ने आरटीआई के तहत डेटा देने से इनकार किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. केवल तब जाकर राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदों का डेटा सार्वजनिक हुआ. अनिल भारद्वाज ने कहा कि आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी इस कानून की रक्षा और सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है, ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके और समयबद्ध व प्रभावी उत्तर प्राप्त कर सके.

व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ, पर लागू नहीं हुआ: व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम, जिसे पारित किया जा चुका है, अब तक लागू नहीं हुआ है और इसके नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं. यह विधेयक यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया था और संसद के दोनों सदनों से पारित भी हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल (2014 के बाद) में न तो कानून लागू किया गया और न ही नियम बनाए गए.

कांग्रेस ने आरटीआई एक्ट को लेकर सरकार से रखी ये मांगें:

  1. 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाएं.
  2. DPDP अधिनियम की उन धाराओं (धारा 44 (3)) की समीक्षा व संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमज़ोर करती हैं.
  3. केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियाँ पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाएं.
  4. आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएँ और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए.
  5. व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए.
  6. आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, प्रतिनिधियों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिलाओं को शामिल किया जाए.

