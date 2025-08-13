प्रयागराज: अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती परीक्षा-2010 में हुई कथित धांधली के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपने तीन पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच शुरू करने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में सामने आई है.

प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर 2018 को एपीएस भर्ती-2010 में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी. इसके बाद सीबीआई ने 4 अगस्त 2021 को एफआईआर दर्ज की थी. आरोप है कि दूसरे चरण में शॉर्ट हैंड व टाइप टेस्ट के दौरान पांच फीसदी गलती की सीमा पर्याप्त उम्मीदवारों को मिलने के बावजूद आयोग ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर अतिरिक्त तीन फीसदी गलती की छूट दी और 331 अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से तीसरे चरण में क्वॉलिफाई करा दिया.

सीबीआई की प्रारंभिक जांच में तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह और समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17(ए) के तहत कार्रवाई के पुख्ता सबूत मिले थे. नियुक्ति विभाग ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ पहले ही अनुमति दे दी थी, लेकिन आयोग ने अपने इन तीन अफसरों पर जांच की अनुमति नहीं दी थी.

सीबीआई निदेशक ने 26 मई 2025 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 30 दिन में अनुमति न मिलने पर जांच बंद करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद शासन ने आयोग से जवाब-तलब किया और अंततः 25 जून 2025 को आयोग ने सीबीआई को जांच की अनुमति दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि तीनों अफसर के खिलाफ जांच की अनुमति आयोग ने अब दे दी है.

APS भर्ती में दूसरे चरण में शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट होता है. परीक्षा में 5%की गलती माफ होती है. पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी ना मिलने की स्थिति में आयोग अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर अतिरिक्त तीन फीसदी गलती करने वालों को मौका दे सकता था. सीबीआई जांच में पता चला कि अधिकतम 5% गलती वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त थी. बावजूद इसके आयोग ने तीन फीसदी गलती को अनुमन्य करते हुए अलग से 331 अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर दिया, जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आया. इसे अभ्यर्थियों ने धांधली मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बाद में सरकार ने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की घोषणा कर दी थी.

