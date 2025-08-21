जयपुर : राजस्थान में चल रही राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (RGHS) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरजीएचएस में योजना में अनियमितता के बाद चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है . योजना में विभिन्न अनियमितताएं करने पर 2 आयुर्वेद एवं 3 एलोपैथी चिकित्सकों तथा 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया है. साथ ही, एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल स्टोर, तीन चिकित्सकों एवं एक कार्डधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत काफी समय से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनियमितता करने की शिकायतें सामने आ रही थीं. इन शिकायतों की गहनता के साथ जांच की गई. जांच के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए 9 कार्मिकों को निलंबित किया गया है, इनमें दो आयुर्वेद चिकित्सक सहित 5 डॉक्टर शामिल हैं.

इन कार्मिकों पर कार्रवाई : राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में आरजीएचएस में अनियमितता पर राजकीय आयुर्वेद डीबी सामान्य चिकित्सालय चूरू की आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. कविता धनखड़ एवं डॉ. पवन जांगिड़, सीएचसी बीबरानी, खैरथल—तिजारा की चिकित्सक डॉ. मनीषा, जिला चिकित्सालय अलवर के डॉ. नरसीलाल पचौरी, टीबीसी अलवर के डॉ. कपिल भारद्वाज, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नाहरी का नाका के कम्पाउण्डर मदन मोहन पाण्डे, आयुर्वेद औषधालय बालेटा अलवर के कम्पाउण्डर चंद्रशेखर जाटव, कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के परिचारक मोहसिन खान तथा जल संसाधन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार महावर को निलंबित किया गया है.

निलंबित डॉक्टर और कर्मचारी :-

डॉ. कविता धनखड़ – आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद D.B. सामान्य चिकित्सालय, चूरू

डॉ. पवन जांगिड़ – आयुर्वेद चिकित्सक, चूरू

डॉ. मनीषा – सीएचसी बीबरानी, खैरथल-तिजारा

डॉ. नरसीलाल पचौरी – जिला चिकित्सालय, अलवर

डॉ. कपिल भारद्वाज – टीबीसी, अलवर

मदन मोहन पाण्डे – कम्पाउंडर, आयुर्वेद औषधालय, नाहरी का नाका

चंद्रशेखर जाटव – कम्पाउंडर, बालेटा, अलवर

मोहसिन खान – परिचारक, उप निदेशक कार्यालय, आयुर्वेद विभाग, जयपुर

महेश कुमार महावर – सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जल संसाधन विभाग

एक ही कार्ड से लाखों का उपचार : इसी प्रकार राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर, कम्पनी बाग रोड, अलवर, ​​​मित्तल हॉस्पिटल, चिकित्सकों एवं कार्ड धारी कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. प्रकरण में कार्मिक, चिकित्सकों एवं फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर कूटरचित ओपीडी पर्चा तैयार किया जाता था. दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से अन्य सामग्री ली जाती थी. इस कार्मिक के कार्ड से एक वर्ष में ही ओपीडी के जरिए करीब 26 लाख 70 हजार का उपचार एवं दवाएं आदि का लाभ लिया गया.