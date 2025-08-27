ETV Bharat / state

निजी अस्पताल से जुड़े संगठन बोले, RGHS बंद नहीं सिर्फ निलंबित, विभाग का कहना-850 करोड़ से अधिक का किया भुगतान

निजी अस्पतालों का दावा है कि उनका आरजीएचएस का भुगतान नहीं हुआ. वहीं चिकित्सा विभाग ने 850 करोड़ के पेमेंट का दावा किया है.

आरजीएचएस (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर असमंजस की स्थिति चल रही है. राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से RGHS से जुड़ा भुगतान प्राइवेट अस्पतालों को नहीं हुआ है. ऐसे में हमने RGHS के तहत इलाज बंद नहीं किया है बल्कि फिलहाल निलंबित किया है.

राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर सर्वेश जोशी का कहना है कि लंबे समय से अस्पतालों का भुगतान अटका हुआ है. ऐसे में मजबूरी में हमने यह कदम उठाया है. डॉक्टर जोशी का कहना है कि तकरीबन 900 करोड़ से अधिक का भुगतान सरकार की तरफ से बकाया चल रहा है. ऐसे में निजी अस्पताल किस तरह इलाज करेंगे. इसके बाद हमने कैशलेस इलाज को बंद कर दिया है. करीब दो माह पहले भी निजी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज बंद कर दिया था. जिसके बाद सरकार के स्तर पर उनकी वार्ता हुई थी. एसोसिएशन के अनुसार RGHS लाभार्थियों को CGHS दरों पर भुगतान करना होगा. लाभार्थी सरकार से रिइम्बर्समेंट (वापसी) के लिए पहले की तरह दावा प्रस्तुत करें. अस्पतालों की 7 महीने से लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करें. योजना के सुधार व सुचारू संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं.

पढ़ें: RGHS योजना में निजी अस्पतालों में इलाज रहेगा जारी, बैठक में बनी सहमति - PRIVATE HOSPITALS TREATMENT

850 करोड़ से अधिक का भुगतान: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि अप्रैल माह से लेकर अब तक आरजीएचएस में अनुमोदित चिकित्सालयों को लगभग 850 करोड़ रुपए का भुगतान आईपीडी, डेकेयर एवं ओपीडी के दावों के विरूद्ध किया जा चुका है. मार्च, 2025 से पहले की अवधि के अधिकांश दावों के भुगतान उन अस्पतालों के बकाया हैं, जिनके खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थीं और जिनके सबंध में विभिन्न स्तरों पर जांच, ऑडिट या परीक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है. ऐसे 53 अस्पतालों की आईडी वर्तमान में निलंबित है. योजना में अनुमोदित अस्पतालों से संबंधित आईपीडी, ओपीडी, डेकेयर एवं फार्मेसी के 196 करोड़ रुपए के दावे पारित होकर भुगतान की प्रक्रिया में हैं.

पढ़ें: RGHS में फर्जीवाड़ा उजागर, एक कार्ड से ₹26.7 लाख का इलाज 5 डॉक्टर, 4 कर्मचारी निलंबित - DOCTOR SUSPENSION RGHS

नए अस्पतालों का शीघ्र एम्पैनलमेंट: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का कहना है कि सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है. इन पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल आरजीएचएस योजना से संबद्ध आधे से ज्यादा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो. इस दृष्टि से सभी प्रमुख स्थानों पर नये अस्पतालों को एम्पैनल करने पर विचार किया जा रहा है. मौजूदा समय में 350 से अधिक अस्पतालों के आवेदन योजनान्तर्गत एम्पैनल के लिए विचाराधीन हैं.

