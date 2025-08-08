रेवाड़ी: सुनील उर्फ संदीप ने अपनी पत्नी बसमीना उर्फ सपना की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और उसे एक दिन की रिमांड पर लिया गया है. डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र कुमार के अनुसार, पुलिस अब सुनील से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके.

शराब के नशे में लिखा दीवार पर नोट: पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त की रात सुनील शराब के नशे में घर लौटा. उसने स्केच पेन से कमरे की दीवार पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर शक और अपनी निराशा जाहिर की. नोट से पता चलता है कि सुनील पहले आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन गुस्से में आकर उसने पत्नी की हत्या कर दी. वारदात के बाद वह अपनी छोटी बच्ची को रोता छोड़कर फरार हो गया.

पत्नी की हत्यारा सुनील गिरफ्तार (Etv Bharat)

पत्नी पर था चरित्र का शक: सुनील को शक था कि उसकी पत्नी सपना का चौकीदार शक्ति और हरिओम के साथ अफेयर है. कुछ दिन पहले सपना बिना बताए तीन दिन के लिए कहीं चली गई थी, जिससे सुनील का शक और गहरा गया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस शक की कोई पुष्टि नहीं हुई. सुनील इस बात से भी नाराज था कि झगड़ों के बाद शक्ति के समझाने पर सपना मान जाती थी.

दीवार पर लिखा नोट: पुलिस को घटनास्थल पर स्कूल के एक कमरे की दीवार पर सुनील का लिखा नोट मिला. इसमें उसने लिखा, "तीन दिन से बच्ची को छोड़कर लापता थी, आज आई थी. मैंने इसे सामान लेने चलने को कहा. धारूहेड़ा में इसने अपने पैसे मोबाइल में डलवाए और मेरे पैसे से सामान लेने को कहा." सुनील ने आगे लिखा कि सपना ने उसकी नाक की बाली और चुटकी बेच दी और उसे बाजार में अकेला छोड़कर रात 10 बजे लौटी.

'मेरी जिंदगी तीन लोगों ने बर्बाद की: नोट में सुनील ने शक्ति, हरिओम और एक अज्ञात व्यक्ति को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया. उसने लिखा, "ये लोग मेरी औरत को बाथरूम में बंद कर चले गए और मुझे शराब पिला दी. मैं घर आया तो कुछ नहीं मिला. मेरी बच्ची रो रही थी, लेकिन सपना ने दरवाजा नहीं खोला." सुनील ने नोट में "जय श्री राम" भी लिखा.

पुलिस की जांच जारी: पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. डीएसपी रविंद्र कुमार का कहना है कि जल्द ही अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है. सुनील से पूछताछ में हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है. यह मामला स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

