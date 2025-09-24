ETV Bharat / state

रेवाड़ी में ऑयल मिल मालिक हत्याकांड का पर्दाफाश, रेवाड़ी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, आरोपी रवि गिरफ्तार

तेल मिल संचालक रोशन हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Rewari Roshan Murder Case
रोशन हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: जिले के गांव बखापुर के बस स्टैंड पर हुई तेल मिल मालिक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने चौबीस घंटे में ही सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक मृतक रोशन और उसके परिवार से रंजिश रखता था. पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश के कारण आरोपी ने रोशन को मौत के घाट उतार दिया.

रोशन की हत्याः मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव बखापुर में 70 वर्षीय रोशन गांव के बस स्टैंड पर ऑयल मिल चलाता था. कोई संतान नहीं होने के कारण उसने भाई के बेटे को गोद लिया हुआ है. रोशन रात के समय मिल के साथ ही दुकान पर सोता था. इसके बाद वो सुबह जल्दी घर पहुंच जाता था. 23 सितंबर को सुबह जब रोशन घर नहीं पहुंचा, तो परिजन मिल पर पहुंच गए. वहां खून से लथपथ रोशन का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था. परिजनों की सूचना पर कसोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया था. टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए.

तेल मिल संचालक रोशन हत्याकांड को पुलिस ने सुलझाया (Etv Bharat)

भतीजे से विवाद से नाराज था आरोपी रवि: डीएसपी बावल सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि "आरोपी रवि, रोशन और उसके परिवार से रंजिश रखने लगा था. रंजिश के चलते ही उसने रोशन पर ईंट से वार करते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया. जाते समय आरोपी रवि रोशन का मोबाइल फोन भी ले गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. रवि का कुछ समय पहले रोशन के भतीजे से विवाद हुआ था."

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में CRPF के रिटायर्ड जवान की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

तेल मिल मालिक की हत्याOIL MILL OWNER MURDER IN REWARIMURDER IN REWARIरेवाड़ी में हत्याREWARI ROSHAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.