रेवाड़ी में ऑयल मिल मालिक हत्याकांड का पर्दाफाश, रेवाड़ी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया, आरोपी रवि गिरफ्तार

रेवाड़ी: जिले के गांव बखापुर के बस स्टैंड पर हुई तेल मिल मालिक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने चौबीस घंटे में ही सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक मृतक रोशन और उसके परिवार से रंजिश रखता था. पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश के कारण आरोपी ने रोशन को मौत के घाट उतार दिया.

रोशन की हत्याः मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव बखापुर में 70 वर्षीय रोशन गांव के बस स्टैंड पर ऑयल मिल चलाता था. कोई संतान नहीं होने के कारण उसने भाई के बेटे को गोद लिया हुआ है. रोशन रात के समय मिल के साथ ही दुकान पर सोता था. इसके बाद वो सुबह जल्दी घर पहुंच जाता था. 23 सितंबर को सुबह जब रोशन घर नहीं पहुंचा, तो परिजन मिल पर पहुंच गए. वहां खून से लथपथ रोशन का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था. परिजनों की सूचना पर कसोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया था. टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए.