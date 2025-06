ETV Bharat / state

गला दबाकर की थी लिव-इन पार्टनर की हत्या और फिर आत्महत्या, महिला के बच्चों को पसंद नहीं करता था युवक - REWARI LIVE IN PARTNER MURDER

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 22, 2025 at 8:50 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 9:11 AM IST 2 Min Read

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक और महिला की मौत को लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. मृत महिला की बहन ने बताया कि योगेश उसकी बहन के तीन बच्चों से नफरत करता था. आए दिन इसको लेकर घर में झगड़ा भी होता था. योगेश बच्चों को साथ नहीं रखना चाहता था. दो जून को योगेश की लिव इन पार्टनर अपने तीनों बच्चों को अपनी बड़ी बहन के घर छोड़ आई थी. 3 जून को धारूहेड़ा पहुंचने के बाद उसने आखिरी बार अपनी बेटी से बात की. रात को दोबारा फोन आया तो योगेश ने फोन उठाकर कहा अगले दिन सुबह बात करा देगा. लेकिन अगले दिन योगेश का फोन बंद मिला. गला दबाकर लिव इन पार्टनर की हत्या: इसके बाद 6 जून को योगेश का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. लेकिन बेड में छुपाया गया महिला का शव 19 जून को बरामद हुआ. सेक्टर-6 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया. महिला के शव का पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों कौ सौंपा गया. इस दौरान मृत महिला का पहला पति टिंकू भी अपने बच्चों के साथ मौजूद रहा. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि योगेश ने लिव इन पार्टनर का गला दबाकर हत्या की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा. लिव इन पार्टनर के बच्चों से परेशान था युवक: मिली जानकारी के मुताबिक, पलवल के गांव ब्राह्मण का रहने वाला 28 वर्षीय योगेश और करनाल की रहने वाली 30 साल की महिला की मुलाकात 7 माह पहले हुई थी. दोनों धारूहेड़ा की एक सोसायटी में साथ काम करते थे. दो साल पहले महिला का तलाक हो चुका था. योगेश भी अपनी पत्नी से लंबे समय से अलग रह रहा था. योगेश और उसकी लिव इन पार्टनर के बीच बच्चों को लेकर झगड़ा होता था. जिसके चलते उसने लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी.

