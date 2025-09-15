ETV Bharat / state

गरियाबंद में महिला नक्सली कमांडर जानिसी का सरेंडर, नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता

गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. महिला नक्सली जानिसी ने सरेंडर किया है.

गरियाबंद: गरियाबंद,धमतरी और नुआपारा एरिया में सक्रिय नक्सलियों पर सुरक्षाबलों का एक्शन जारी है. फोर्स के नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवाद पर स्ट्राइक हो रही है.मैनपुर नक्सल एनकाउंटर में सफलता के बाद अब नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है. 11 सितंबर को एनकाउंटर में फोर्स ने 10 नक्सलियों को मार गिराया. उसके बाद 15 सितंबर को नक्सलियों के नगरी कमेटी की सचिव जानसी ने गरियाबंद एसपी के सामने सरेंडर किया है.

8 लाख की इनामी नक्सली है जानिसी: नक्सली जानिसी 20 से अधिक नक्सल वारदातों में शामिल रही है. यह करीब 20 साल से नक्सल संगठन में एक्टिव है. सुरक्षाबलों की तरफ से चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन और एनकाउंटर से चिंतित होकर जानिसी ने आत्मसमर्पण के बारे में सोचा. गरियाबंद एसपी ने बताया कि माओवादी जानिसी ने सुकमा पुलिस के सहयोग से सरेंडर किया है.

गरियाबंद में महिला नक्सली का सरेंडर (ETV BHARAT)

कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी है जानिसी:गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि जानिसी कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी है. जनवरी 2025 में हुए नक्सल एनकाउंटर में सत्यम गावड़े मारा गया था.

9 महीने में 27 नक्सलियों का सरेंडर: गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने मीडिया को जानकारी दी कि गरियाबंद में बीते 9 महीने के अंदर 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

लगातार हो रहे नक्सलियों के सरेंडर: बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. अभी हाल में बीाजपुर में सक्रिय नक्सली सुजाता ने तेलंगाना के कोट्टगुडम में सरेंडर किया. 13 सितंबर शनिवार को उसने पुलिस फोर्स के सामने हथियार डाले.सुजाता जनताना सरकार की लेडी कमांडर के रूप में जानी जाती थी.वह नक्सली कमांडर मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी की धर्मपत्नी हैं.किशनजी साल 2011 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुए नक्सल एनकाउंटर में मारा गया था.

70 से अधिक नक्सल वारदातों में वांटेड थी सुजाता:लेडी नक्सल कमांडर सुजाता कुल 72 मामलों में वांटेड थी. उसके ऊपर कुल 40 लाख रुपये का इनाम घोषित था.बस्तर रेंज में ही सिर्फ उसके ऊपर 72 से अधिक केस दर्ज हैं. सुजाता दंडकारण्य विशेष ज़ोनल समिति के दक्षिण उप-जोनल ब्यूरो की कमान को संचालित करती थी. बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सली पोथु कल्पना एलियास सुजाथक्का कुल 106 केसों में आरोपी है.

नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता: बीते 72 घंटे में छत्तीसगढ़ की दो टॉप महिला नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने का फैसला किया.

छत्तीसगढ़ में दो लेडी नक्सल कमांडर का सरेंडर
72 घंटे में दो महिला नक्सलियों ने डाले हथियार

15 सितंबर:गरियाबंद में महिला नक्सली जानिसी का सरेंडर

नक्सलियों की नगरी कमेटी की सचिव थी जानिसी

जानिसी पर कुल 8 लाख रुपये का था इनाम

गरियाबंद एसपी के सामने किया सरेंडर

नक्सली जानिसी पर 20 से अधिक केस दर्ज

13 सितंबर: तेलंगाना के कोट्टगुडम में नक्सली सुजाता का सरेंडर

सुजाता जनताना सरकार की लेडी कमांडर थी

दंडकारण्य विशेष जोनल समिति की उप जोनल प्रमुख थी

सुजाता नक्सल कमांडर किशनजी की पत्नी हैं

सुजाता कुल 106 केसों में आरोपी है

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सलियों का सरेंडर: छत्तीसगढ़ में अब तक हुए बड़े नक्सल सरेंडर पर एक नजर. जानिए साल 2025 में कहां कहा नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

  1. 13 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सली सुजाता का तेलंगाना में सरेंडर
  2. 11 सितंबर 2025: नारायणपुर में 16 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण
  3. 3 सितंबर 2025: सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने डाले हथियार
  4. 27 अगस्त 2025: बीजापुर में 30 नक्सलियों का सरेंडर
24 जुलाई 2025: बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर
  • बीजापुर में 25 नक्सलियों ने डाले हथियार
  • दंतेवाड़ा में 16 माओवादियों ने किया सरेंडर
  • कांकेर में 13 नक्सलियों ने डाले हथियार
  • नारायणपुर में 8 माओवादियों का आत्मसमर्पण
  • सुकमा में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर
  1. 12 जुलाई 2025:सुकमा में 23 माओवादियों का आत्मसमर्पण
  2. 9 जुलाई 2025: दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा
  3. 28 जून 2025: बीजापुर में 13 नक्सलियों ने डाले हथियार
  4. 2 जून 2025: सुकमा में 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण
  5. 7 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर
  6. 30 मार्च 2025: बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ नक्सलवाद को अलविदा कहा
  7. 13 मार्च 2025: गंगालूर में 17 नक्सलियों ने खून खराबे से तौबा किया

