चार नक्सली कमांडरों पर इनाम की घोषणा, कई बड़े हमलों में रहे हैं शामिल

पलामू रेंज के डीआईजी ने चार नक्सली कमांडरों पर इनाम की घोषणा की है. सभी पर कई बड़े हमलों का आरोप हैं.

Reward announced on four Naxalite commanders in Palamu zone
पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 10:15 PM IST

पलामू: पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में चार नक्सली कमांडरों पर इनाम की घोषणा की गई है. सभी पर पांच-पांच पांच लाख रुपये का इनाम रखा गया है. चारों प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) से जुड़े हुए हैं. पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने इन सभी पर इनाम की घोषणा की है.

दरअसल, डीआईजी नक्सल कमांडरों के आपराधिक इतिहास एवं उनकी गतिविधि को देखते हुए एक से लेकर पांच लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा कर सकते हैं. डीआईजी ने लातेहार के रहने वाले बलदेव गंझू उर्फ अमरेश गंझू, रामदेव लोहरा उर्फ काका, मुकेश राम उर्फ कल्लू उर्फ आजाद और पलामू के रहने वाले अवधेश यादव पर इनाम की घोषणा की है. इनमें से कई नक्सली कमांडर लातेहार इलाके में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहे हैं.

चारों पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं. बलदेव गंझू, रामदेव लोहरा जैसे नक्सली कमांडर के हमले में कई पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए हैं. पलामू रेंज में अब इनामी नक्सली कमांडरों की संख्या बढ़ गई है. पलामू रेंज में पहले से 10 के करीब इनामी नक्सली कमांडर मौजूद थे.

पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम का कहना है कि सभी के खिलाफ इश्तिहार भी जारी किया जाएगा. आपराधिक इतिहास के आधार पर सभी के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

