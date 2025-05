ETV Bharat / state

रीवा में बकरे की तरह काटा दोस्त का गला, मर्डर का वीडियो वायरल कर फैलाई थी दहशत - FRIEND BRUTALLY MURDER IN REWA

रीवा में पैसों के लिए छूरे से रेता था दोस्त का गला ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 12:02 AM IST

रीवा: बीते दिनों गढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की छूरे से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वरदात में शामिल आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. एडिशनल एसपी विवेक लाल ने ख़ौफनाक वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि, ''पकडे़ गए आरोपी और मृतक आपस में दोस्त थे. मृतक और आरोपियों के बीच चंद पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था. तीनों युवक अपने दोस्त को जंगल ले गए वहां बैठाकर उसे शराब पिलाई और फिर उसपर डंडे से हमला कर दिया. इसके बाद छूरे से कई बार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया. मुख्य आरोपी का जब इससे भी जी नहीं भरा तो उसने छूरे से कई बार उसका गला रेता. दोस्त का गला रेत कर हत्या करने वाले 3 दोस्त गिरफ्तार

हत्या का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि, ''गढ़ थाना क्षेत्र स्थित पिपरहा गांव के निवासी मृतक अभिषेक त्रिपाठी, और मुख्य आरोपी रजनीश मिश्रा सहित सह आरोपी आदर्श मिश्रा, व शिवराज केवट, ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ही गांव के निवासी थे. इनमें से मृतक अभिषेक त्रिपाठी पढ़ा लिखा था जबकि तीनों आरोपियों ने पढ़ाई नहीं की है. यह किसी का नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं.'' आवारा मवेशियों को शहडोल बेचने जाते थे चारों दोस्त

बताया गया कि, सभी दोस्त पैसे कमाने के लिए आवारा मवेशियों का व्यापार करते थे. यह गांव और सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं को पकड़कर पहले इकट्ठे करते थे. जब उनकी संख्या 5 से 6 हो जाती थी तब उन्हें पैदल ही हांकते हुए रीवा के गढ़ से शहडोल ले जाते थे. इसके बाद 5 से 6 हजार रुपए प्रति मवेशी की दर से व्यापारी को बेच देते थे. हाल ही में चारों दोस्तों ने मिलकर कुछ आवारा मवेशियों को इसी तरह पकड़कर शहडोल में बेचा था. जिसका सारा हिसाब-किताब मृतक अभिषेक त्रिपाठी के पास था. क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और व्यापारी ने अभिषेक के ही फोन पे पर पैसे ट्रांसफर किए थे.

