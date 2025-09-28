ETV Bharat / state

रीवा में रिश्तों का कत्ल, क्रिकेट बैट से भाभी को दी खौफनाक मौत, बेटों के बयान से पर्दाफाश

बेरहमी से की गई महिला की हत्या का मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा स्थित दयालु नगर का है. शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को सूचना मिली कि दयालु नगर में एक महिला की लाश उसके ही घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने देखा की खून से लथपथ महिला बेडरूम के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जांच की गई तो पता चला कि महिला मृत है. पुलिस ने छानबीन शुरू की, इस दौरान टीम को कई सुराग हाथ लगे. पुलिस ने धारा 103 (1) 332 (क) के तहत मामला दर्ज किया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

रीवा: विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है. बेरहमी से की गई महिला की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया था. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चंद घंटों के अंदर एक संदिग्ध को हिरासत लिया. कड़ाई पूछताछ में आरोपी ने महिला के कत्ल के बारे चौंकाने वाले राज खोले हैं.

बेटों के बयान से सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी

टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार "मृतका के सिर, पैर, और कान में गंभीर घाव के निशान थे. जबकि आंख और गले में गंभीर घाव के निशान कातिल की तरफ इशारा कर रहे थे. पुलिस की टीम ने एफएसएल की टीम को घटना स्थल पर बुलाया. टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. क्राइम सीन वाली जगह पर कुछ खाली प्लेट रखी हुई थी. घटना वाले दिन मृतका के दोनों बेटे स्कूल गए थे. इनमें बड़ा बेटा 14 साल का है. वहीं छोटे बेटे की उम्र अभी 10 साल है. पुलिस टीम ने लोगों से पूछताछ की इसके बाद स्कूल से घर लौटे मृतका के बेटों से भी बयान लिए. बेटों ने जो बताया उसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई."

पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल का किया खुलासा (ETV Bharat)

सुबह बच्चों ने देखे थे मां के शरीर मे चोंट के निशान

पुलिस के मुताबिक बच्चों ने बताया कि "26 सितंबर की सुबह वह स्कूल जाने के लिए जागे थे. इस दरमियान उनकी मां की एक आंख का अंदरूनी हिस्सा लाल था, जबकि आंख का बाहरी हिस्सा नीला था, जिसमें काफी सूजन भी थी. इसके अलावा गले में भी खरोंच के निशान थे. बच्चों ने जब अपनी मां से आंख में लगी चोट के बारे में पूछा तब मां ने आंख में कीड़ा दबने की बात कह दी थी. बच्चों ने पुलिस को यह भी बताया था कि घटना के एक दिन पहले उनकी मां के आंख और गले में कोई भी निशान नहीं थे."

चोरी हुए गहनों को पुलिस ने किया बरामद (ETV Bharat)

बच्चों के बयान से पुलिस को हुआ शक

बच्चों के बयान के बाद पुलिस की टीम को आशंका हुई की वारदात के ठीक एक दिन पूर्व रात में कोई पहचान वाला घर में आया था. पुलिस टीम ने जांच में तेजी लाई और मृतका के फोन कॉल के डिटेल खंगाला. पुलिस ने आखिरी में पड़े मोबाइल नंबर का लोकेशन का निकाला, तो उस नंबर का लोकेशन मृतका के घर से चंद किलोमीटर दूर इटौरा बाइपास में पाया गया. पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाई और मिली लोकेशन के आधार पर हाईवे पहुंची और बस में सवार होकर भागने की फिराक मे खड़े आरोपी को धर दबोचा.

24 घंटे में पुलिस ने अंधे कत्ल से उठाया पर्दा

महिला के कत्ल के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाई. यहां पर उनसे पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए. शनिवार को एडिशनल एसपी आरती सिंह ने महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि "मृतका का पति सीधी जिले में एक शराब की दुकान पर काम करता है. पति सप्ताह में एक दिन के लिए ही शनिवार को घर पर आता था. मृतका और आरोपी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. आरोपी रिश्ते में दूर का देवर लगता था, जो कि बांदा जिला उत्तर प्रदेश का निवासी है. उसका अक्सर मृतका के घर पर आना जाना लगा रहता था."

पैसों की डिमांड बनी हत्या की वजह

एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि "घटना वाली दोपहर आरोपी मृतका के घर पर आया था. उसने महिला से पैसों की डिमांड की, लेकिन मृतका ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इससे बौखलाए आरोपी ने पास ही रखे क्रिकेट बैट को उठाया और महिला के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी अलमारी में रखे सोने और चांदी के तकरीबन 17 लाख के जेवरात और 1 लाख 10 हजार रुपए कैश लेकर मौके से फरार हो गया था.