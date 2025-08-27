रीवा: बीते दिनों जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ. सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी. शहरी क्षेत्रों में बड़े-बड़े पुल, फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज का निर्माण तेजी से हो रहा है. वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है. रीवा में एक गांव ऐसा है जहां आज तक नदी पार करने के लिए एक पुल नहीं बन पाया है. ग्रामीण बरसात के सीजन में जुगाड़ के पुल से जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करते हैं.

लकड़ी और बांस के बने पुल से पार करते हैं नदी

रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र स्थित टोला मूसेलहा गांव के पास से कुदरा नदी बहती है. नदी की दूसरी तरफ मूसेलहा गांव है. गांव में जाने के लिए नदी पर कोई पुल नहीं है. गर्मी और सर्दी के मौसम में नदी में पानी नहीं रहता है, तो ग्रामीण नदी से होकर गांव तक आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में नदी लबालब हो जाती है. ऐसे में नदी पर पुल न होने से आवागमन प्रभावित हो जाता है. गांव का संपर्क दूसरे गांवों और मुख्य सड़क से टूट जाता है.

लकड़ी और बांस के बने पुल से पार करते हैं नदी (ETV Bharat)

ग्रामीणों की मांग के बावजूद नदी पर पुल नहीं बन रहा है. ऐसे में बेबस ग्रामीणों ने नदी के ऊपर लकड़ी और बांस का अस्थाई पुल बनाया हुआ है. गांव वाले अपनी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से नदी पार करते हैं. एक महिला द्वारा जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला पैरों के साथ दोनों हाथों के सहारे झुककर चलते हुए जैसे-तैसे पुल पार कर रही है.

बारिश के मौसम में छूट जाता है बच्चों का स्कूल

गांव तक पहुंच के लिए सड़क और पुल न होने के चलते ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों का भविष्य भी खतरे में है. पुल और सड़क न होने के कारण बारिश के मौसम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. पूरे मानसून सीजन में उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है. ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत में वर्षों से सड़क और पुलिया निर्माण की अनदेखी की जा रही है. उनका कहना है कि अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन केवल कागजी खानापूर्ति कर के लौट जाते है.

शिकायत के बाद भी जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

समाजसेवी अभिषेक तिवारी ने बताया कि "स्थानीय सरपंच को पुल और सड़क की समस्या को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. बरसाती पानी के कारण नदी नदी का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन संगमा पॉवर प्लांट के छोड़े गए पानी से नदी का जलस्तर और बढ़ गया है.

नदी पार करने के लिए गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके लकड़ी का पुल तैयार किया है और अब अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं. स्थानीय विधायक और अधिकारियों से पुल और सड़क की मांग की गई. लेकिन अभी तक किसी ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया है."

हाल ही एक महिला की चली गई थी जान

इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता गिरजेश पाण्डेय ने स्थानीय विधायक दिव्यराज सिंह को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि "मूसेलहा टोला की यह समस्या नई नहीं हैं. हर साल बरसात के दिनों में ग्रामीण अपने पैसों से लकड़ी के पुल का निर्माण करवाते हैं.

इस तरह से सिरमौर विधानसभा में लगभग 25 ऐसे गांव हैं जो बरसात के दिनों में मुख्य मार्ग से कट जाते हैं. नदी पर पुल न होने की वजह समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण हाल ही में एक गर्भवती महिला की जान चली गई थी. पिछले 12 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उन्हें जनता के हितों की चिंता बिल्कुल नहीं है."

कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन

इस मामले को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि "लकड़ी और बांस से बने पुल से नदी पार करती हुई महिला का वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. किस वजह से ऐसी परिस्थिति बनी. नदी पर पुल क्यों नहीं है. इसकी जांच कराई जाएगी. इसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा जो गांव जाकर वहीं की परिस्थिति का आकलन करेगी.

यह भी पता लगाया जाएगा कि गांव में पहुंच का कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं." स्थानीय विधायक दिव्यराज सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिला.