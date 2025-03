ETV Bharat / state

रीवा गोविंदगढ़ बघवार के बीच दौड़ेगी ट्रेन, यात्रियों के इंतजार में स्टेशन, CRS रिपोर्ट OK - NEW RAILWAY STATION IN REWA

रीवा से बघवार के बीच नई रेल लाइन बनकर तैयार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Mar 24, 2025, 3:27 PM IST | Updated : Mar 24, 2025, 4:54 PM IST

रीवा: विंध्य वासियों के इंतजार की घड़ी अब जल्द ही समाप्त होने वाली है. लंबे अरसे से चली आ रही ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. रेलवे ट्रैक के अलावा भी अन्य कई आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. जिसके बाद अब ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ हो गया है. रेलवे ट्रैक की कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) रिपोर्ट ओके आई है. जिससे कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस रूट पर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी. इस सुविधा के शुरू हो जाने से विंध्य के लोगों का सफर आसान हो जाएगा. रेलवे ट्रैक का हो चुका है निरीक्षण पहले चरण में अब रीवा से गोविंदगढ़ और बघवार के बीच ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है. क्योंकि 11 मार्च को रीवा से बाघवार तक के ट्रैक का निरीक्षण रेलवे अधिकारी चीफ सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा किया गया था. जांच में रेलवे ट्रैक पूरी तरह से फिट पाया गया. ट्रैक पर इंटरलॉकिंग और सिग्नल का काम भी पूर्ण हो चुका है. अब सीआरएस की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रैक पर नियमित ट्रेन संचालन की औपचारिकताओं की पूर्ति करने में रेलवे के आला अफसर जुटे हुए हैं.

जल्द दौड़ेगी रीवा से बघवार के बीच ट्रेन (ETV Bharat) छुहिया घाटी में टनल बनकर है तैयार ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग परियोजना के तहत लगातार रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य चल रहा है. इसके साथ ही ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग में पड़ने वाले सैकड़ों फ्लाई ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य भी लगातार जारी है. इसके अलावा रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित छुहिया घाटी में बनी नवीन टनल का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है. इस टनल की लम्बाई 3300 मीटर है, जबकि इसकी लागत 107 करोड़ रुपए है. नई रेल लाइन बनकर तैयार (ETV Bharat) चमचमाता रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए है तैयार गोविन्दगढ़ और बघवार में रेलवे स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. सिलपरा, गोविंदगढ़ स्टेशन की जानकारी एचआरएमएस में भी दिखाई देने लगी है. जबकि बघवार रेलवे स्टेशन इसमें अभी शामिल नहीं हो पाया है. गोविंदगढ़, बघवार और सीधी तीनों रेलवे स्टेशन में यात्री प्रतीक्षालय के साथ ही टिकट काउंटर सहित अन्य कक्ष तैयार किए गए हैं. इनका उद्घाटन भी जल्द होने की संभावना बनी हुई है. रीवा गोविंदगढ़ बघवार के बीच दौड़ेगी ट्रेन (ETV Bharat)

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब होगी लॉन्च? रेलवे ने बताया लॉन्चिंग मंथ जल्द होगी कर्मचारियों की पदस्थापना रीवा के रेलवे स्टेशन प्रबंधक सत्येंद्र सिंह बघेल ने बताया कि "सिलपरा, गोविन्दगढ़ और बघवार में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य कराया गया है. रीवा से बघवार के बीच रेलवे ट्रैक का सीआरएस द्वारा निरीक्षण किया गया था. रीवा के 2 नए स्टेशन सिलपरा और गोविंदगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना की कवायद भी तेजी से चल रही है. यहां 20 से 25 स्टाफ तैनात किया जा सकता है. कर्मचारियों के रहने के लिए सिलपरा में आवास भी बनकर तैयार है. रेलवे के सीनियर अधिकारियों से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार आगे का कार्य किया जाएगा."

Last Updated : Mar 24, 2025, 4:54 PM IST