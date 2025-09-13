संजय गांधी अस्पताल में मरीजों को नहीं लगेगी गर्मी, राजेंद्र शुक्ला ने बताया रीवा कैसे बनेगा मेडिकल हब
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डक्ट कूलिंग सिस्टम का हुआ लोकार्पण, मरीजों को मिलेगी गर्मी से राहत, राजेंद्र शुक्ला की डॉक्टरों से अपील.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 10:47 AM IST
रीवा: विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल, संजय गांधी हॉस्पिटल को शुक्रवार को एक और सौगात मिली. मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल के मेडिसिन विभाग के 2 वार्डों में 20 लाख रुपये की लागत से डक्ट कूलिंग सिस्टम का लोकार्पण किया. इसका फायदा यहां के मरीजों को मिलेगा. इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को वार्ड में होने वाली गर्मी से राहत मिलेगी. राजेंद्र शुक्ला ने चेन्नई के डॉक्टरों का उदहारण देकर सभी डॉक्टरों को मरीजों के साथ अच्छे से पेश आने की अपील की.
डॉक्टरों को बताया कैसे मरीजों से करें व्यवहार
डक्ट कूलिंग सिस्टम लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र शुक्ला ने वहां उपस्थित सभी मेडिकल स्टॉफ और डॉक्टरों से एक अपील भी की. डिप्टी सीएम ने चेन्नई के डॉक्टरों का उदाहरण देते हुए कहा, "हमारे एक कार्यकर्ता मुकेश पाण्डेय के द्वारा बताया गया की उनकी आंखों की रोशनी जा रही है. तब हमने उन्हें इलाज के लिए चेन्नई भेजा. इलाज कराकर जब वह वापस आए और उनसे चेन्नई के डॉक्टरों के बारे में जानकारी मांगी. उन्होंने बताया की डॉक्टरों का ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा.''
''मुकेश पांडे ने बताया कि, वहां बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आने वाले डॉक्टर भी मरीज से अच्छा व्यवहार करते हैं. उन डॉक्टरों को 4 चीजें सिखाई जाती थीं. अगर हमें अपने काम में सफल होना है तो हमारे पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर में ठंडक और सीने में आग होना चाहिए. कोई कहे की यह काम नहीं हो सकता तब और तेजी से करना चाहिए. हमें रीवा का सफेद शेर वापस लाना था, तब लोगों ने कहा की यह नहीं हो सकता. तब हमने कहा की क्यों नहीं हो सकता, जरूर लाएंगे और हम लेकर आए भी. लोगों ने कहा हवाई अड्डा रीवा में नहीं बन सकता लेकिन बना."
आज संजय गांधी अस्पताल, रीवा में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से दो वार्डों में स्थापित डक्ट कूलिंग सिस्टम का लोकार्पण किया।— Rajendra Shukla (@rshuklabjp) September 12, 2025
रीवा तेजी से मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है यहाँ शीघ्र ही 200 बेड का कैंसर अस्पताल प्रारंभ होने जा रहा है।
संजय गांधी अस्पताल के आधुनिकीकरण हेतु 321… pic.twitter.com/GWwiQHWXDB
'डॉक्टर के स्वभाव से ठीक हो जाती है मरीज की आधी तबीयत'
उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा कि "हमारे जो भी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो भी इन्हीं 4 सिद्धांतों पर चलें. ऐसा करने से उन्हें मरीजों की परेशानी ठीक से समझ में आएगी. डॉक्टर जब मरीज को देखने के लिए वार्ड में आता है और उसका हाथ पकड़कर यह कहता है कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तब यह सुनकर ही मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाती है. जबकि आधी बीमारी इलाज और दवाइयों से ठीक हो जाती है."
- रीवा में डॉक्टरों का कमाल, 6 घंटे में फिर से जोड़ दी हाथ से कट कर अलग हुई कलाई
- सतना में नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन, जल्द बनेगा 650 बेड का अस्पताल
'बिना उत्तेजित हुए करना होगा मरीजों का इलाज'
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि "मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, तब हमारा जवाब होता है कि गुस्सा करने का कोई सवाल ही नहीं है. हम तो जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं. गुस्सा रहने का अधिकार उनका है, जिन्होंने वोट देकर हमें जिताया है. ठीक वैसे ही मरीजों की देखभाल में डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनका उपचार करना चाहिए.''
''ये सोचना चाहिए की कैसे मरीज के साथ सहज रहकर उसकी बीमारी का उपचार किया जाए. अगर कोई सामने से उत्तेजित हो रहा हो तो हमें खुद को शांत करना चाहिए, जिससे मामला वहीं खत्म हो जाएगा." राजेंद्र शुक्ला ने कहा, "हमें रीवा को मेडिकल हब बनाना है और ये सिर्फ मशीनों से नहीं बनेगा, इसके लिए डॉक्टरों और स्टाफ की अच्छी भावनाओं की भी जरूरत पड़ेगी."