400 पुरानी अनूठी परंपरा के साथ रीवा में मना दशहरा, गद्दी पूजन के बाद छोड़े नीलकंठ

रीवा राजघराने के ऐतिहासिक किले से दशहरा पर चल समरोह निकाला जाता है, जिसमें राजधिराज भगवान राम रथ पर सवार होकर शहर में निकलते हैं. इस दौरान रियासत के महाराजा उनके सेवक बनकर साथ-साथ चलते हैं. पीछे मां दुर्गा की सुंदर झाकियां निकाली जाती है. रीवा रियासत का यह रिवाज 400 साल से भी ज्यादा पुराना है. तब से लेकर अब तक यह परंपरा प्रत्येक वर्ष निभाई जा रही है.

इसके बाद महाराजा महल से बाहर आकर प्रजा को दर्शन देते हैं. महाराज के द्वारा नीलकंठ पक्षी को आकाश की ओर उड़ाया जाता है. इसके बाद प्रजा से भेंटकर महाराजा पान का स्वाद चखते हैं. बाद में किला परिसर से भव्य चल समारोह का अयोजन किया जाता है.

रीवा: सैकड़ों वर्षों से नवरात्रि के दसवें दिन दशहरा का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है. इस त्यौहार को देश के हर हिस्से में अपने-अपने अंदाज में मनाया जाता है. वैसे तो सबसे खास दशहरा का पर्व मैसूर का माना जाता है, लेकिन रीवा में दशहरा पर्व शाही अंदाज में मनाया जाता है. यहां रीवा रियासत के महाराजा द्वारा सिंहासन की गद्दी पर विराजमान भगवान राम की विशेष पूजा की जाती है.

रीवा से पहले बांधवगढ़ थी राजधानी

इतिहासकार के मुताबिक, 13 वीं शताब्दी यानी की लगभग 700 साल पहले बघेल राजवंश की स्थापना विंध्य के बांधवगढ़ में हुई थी. बघेल राजवंश के संस्थापक व्याघ्रदेव उर्फ बाघ देव महाराज गुजरात से विंध्य के बांधवगढ़ में आए. वे चालुक्य-सोलंकी वंश की शाखा थे और उनके नाम पर ही बघेल राजवंश का नाम पड़ा. वहीं बघेल राजवंश के महाराज विक्रमादित्य सिंह जू देव ने 16वीं शताब्दी में बांधवगढ़ से राजधानी का दर्जा समाप्त करके रीवा को बघेल राजवंश की राजधानी बनाई. तकरीबन 400 वर्ष पूर्व रियासत की राजधानी बदली गई. इसका दर्जा रीवा को मिला बघेल वंश के राजा रीवा आए और यहीं पर स्थापित हो गए. लोकमान्यता है कि भगवान राम ने विंध्य इलाके की जिम्मेदारी लक्ष्मण जी को सौंपा दी थी.

400 सालों से गद्दी विराजमान है राजाधिराज राम

इतिहासकार असद खान के मुताबिक, "बघेल राजवंश की स्थापना के बाद से अब तक 37 पीढ़ियों तक के राजाओं ने राजपाठ संभला हैं. तब से लेकर अब तक एक भी राजा ने राज सिंहासन में बैठकर राज्य नहीं किया है. क्योंकि बघेल राजवंश की राजगद्दी पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी को राजाधिराज के रूप में विराजमान हैं. राजवंश के सभी राजा खुद को भगवान के सेवक मान कर प्रजा की सेवा करते आए हैं. यह परंपरा बीते 400 सालों से चली आई है. वहीं, दशहरे के दिन राजसी अंदाज में भगवान की पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ. रियासत के प्रत्येक महाराजा इस परंपरा को उसी शाही अंदाज में निभाते चले आए हैं."

गद्दी पूजन के बाद शुरू हुआ ऐतिहासिक दशहरे का पर्व

गुरुवार की शाम विजयादशमी के अवसर पर सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक पल को दोहराया गया. रीवा किले में सबसे पहले गद्दी पूजन का आयोजन किया गया. जिसमें राज पुरोहितों के द्वारा वेदों के मंत्र उच्चारण के साथ राजसी अंदाज में पूजा अर्चना की गई. रीवा रियासत के 37वें महराजा पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह ने अपने आराध्य राजा राम की विशेष पूजा अर्चना की. इस दौरान राजपरिवार के कई सदस्य उपस्थित रहे. इसके बाद किला के बाहर प्रतीक्षा कर रही प्रजा को राजा ने दर्शन दिए.

परंपराओं को जीवंत किया गया

लोकमान्यताएं हैं कि, दशहरे के दिन महाराजा के दर्शन हो जाना, नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना, और पान खाना बड़ा ही शुभ माना गया है. इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए महाराजा पुष्पराज सिंह व युवराज दिव्यराज सिंह ने मंच से नीलकंठ पक्षी को आकाश की ओर उड़ाया और इसी दौरान पान खाने की परम्परा भी निभाई गई. इसके बाद हर वर्ष की तरह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके देश और विंध्य का नाम रोशन करने वाले महान लोगों को महाराज पुष्पराज सिंह के द्वारा पुरुस्कृत भी किया गया.

दशहरा मैदान में हुआ रावण का दहन

राजाधिराज भगवान राम के रथ के पीछे मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा के साथ झाकियां निकाली गईं. किले से निकलकर शहर के तमाम मार्गों से होते हुए चल समारोह दशहरा मैदान एनसीसी ग्राउंड पहुंचा. यहां मनचीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर भगवान राम सीता लक्ष्मण और उनके सेवक हनुमान की विशेष पूजा के उपरान्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसके बाद में रावण दहन का किया गया, जिसमें रावण के साथ मेघनाथ और कुम्भकरण के पुतलों के जलाया गया. सभी पुतले अतिशबाजी के साथ धू-धू कर जले. इस तरह से रीवा में भी बुराई के प्रति अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा उत्सव मनाया गया.