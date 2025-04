ETV Bharat / state

रीवा में हाई स्पीड बस ने आसमान में उड़ा दी बाइक, 45 मिनट तड़पते रहे फिर 3 युवकों की मौत - REWA ROAD ACCIDENT

सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 8:35 AM IST 3 Min Read

रीवा: सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को सामने से टक्कर मार दी. हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई. जबकि बस पलटने की वजह से कई यात्री घायल हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी बस सवारों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में बस ड्राइवर के खिलाफ आक्रोश दिखा, उन्होंने हंगामा भी किया. हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद वो शांत हो गए. तेज रफ्तार बस ने सामने से मारी टक्कर घटना रविवार शाम की है. थनवरिया गांव के निवासी लखन कोल, लवकुश कोल और अमन कोल एक ही बाइक पर सवार होकर सेमरिया से रीवा की ओर जा रहे थे. वो हरदुआ गांव पहुंचे थे, तभी सामने से रीवा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस आ रही थी. बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी की तीनों बाइक सवार हवा में उछलकर थोड़ी दूर जा गिरे. वहीं, रफ्तार अधिक होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पलट गई. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. तेज रफ्तार बस ने सामने से मारी टक्कर (ETV Bharat) टक्कर इतनी तेज कि हवा में उछल गए बाइक सवार टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस दोनों घायल को ऑटो से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गई, लेकिन इलाज न मिलने के कारण दोनों घायलों की भी मौत हो गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी बस यात्रियों को बाहर निकाला. जबकि बस चालक मौका पाकर तुरंत फरार हो गया था. बस सवार 5 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है. डंपर-एक्टिवा में जोरदार भिड़ंत, पहिए में फंसे महिला-पुरुष का बुरा हाल

मैहर में कार और हाइवा की टक्कर, ग्रामीणों ने आग के हवाले किया ट्रक 'इलाज न मिलने के कारण घायलों ने तोड़ा दम' प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय युवक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "हमने पुलिस की मदद से बाइक सवार दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में सुविधा न होने के कारण करीब 45 मिनट तड़पते हुए दोनों ने दम तोड़ दिया. घायलों को जिला अस्पताल ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस को फोन किया लेकिन वो नहीं पहुंची. वहां खड़ी जननी एंबुलेंस के लिए कहा गया, लेकिन मना कर दिया गया." सेमरिया थाना प्रभारी श्रगेश राजपूत ने बताया कि "हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है. मर्ग कायम करके घटना की जांच शुरु कर दी गई है. जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

