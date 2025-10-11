ETV Bharat / state

रीवा में मरीजों की जान से खिलवाड़, बिना लाइसेंस चल रहा निजी हॉस्पिटल, मचा हड़कंप

इस दौरान जांच टीम को अस्पताल में कई खामियां मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने निजी अस्पताल को सीज कर दिया. पुलिस से जानकारी मिली कि प्राइवेट अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था. जैसे ही यह खबर सामने आई पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद से प्राइवेट अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

रीवा: छिंदवाड़ा में नशीली कफ सिरप से हुई कई बच्चों की मौत के बाद से प्रदेश सरकार सख्त है. सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिलों के अस्पतालों के साथ मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई कर दवाओं की जांच पड़ताल कर रही हैं. इसी के तहत रीवा में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए शहर के नए बस स्टैंड के समीप संचालित प्राइवेट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया.

बिना लाइसेंस चल रहा निजी हॉस्पिटल (ETV Bharat)

बिना लाइसेंस चल रहा था अस्पताल

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पताल की सूचना प्राप्त हुई थी. इस सूचना पर प्रशासनिक अमले ने योजना बनाकर न्यू बस स्टैंड के समीप संचालित निजी हॉस्पिटल एवं चेस्ट केयर सेंटर पर रेड डाली. कार्रवाई के दौरान जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के लाइसेंस से जुड़े कागजात मांगे तो वहां मौजूद अस्पताल कर्मी दस्तावेज नहीं दिखा सके.

स्वास्थ्य टीम ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

बिना पंजीयन ओपीडी संचालित

एसडीएम अनुराग तिवारी मुताबिक, "निजी अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था. पता चला था कि यहां कोई संचालक नहीं है. बिना पंजीयन संचालित हो रहे अस्पताल के अंदर ओपीडी एक्स-रे रूम सहित कई तरह की जांच हो रही थी. इसके अलावा दवाइयां भी अस्पताल के अंदर ही बेची जा रही थी. जिसमें फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं था. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंचनामा तैयार करके अस्पताल को सीज कर दिया है."

प्रशासनिक टीम ने अस्पताल में मारा छापा (ETV Bharat)

प्रशासनिक टीम ने किया सीज

प्राइवेट अस्पताल पर की गई सीज की कार्रवाई को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया, "नए बस स्टैंड के समीप बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट अस्पताल संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो सूचना सही मिली. यहां निजी अस्पताल में अवैधानिक रूप से सभी चीजें संचालित हो रही थीं. बिना रजिस्ट्रेशन के ओपीडी संचालित हो रहा था. टीम ने कार्रवाई करते हुए ओपीडी का रजिस्टर जब्त कर लिया है. वहीं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है."