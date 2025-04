ETV Bharat / state

ऑटो में छूटा महिला का सोने से भरा बैग, रीवा पुलिस ने 5 घंटे में ढूंढ निकाला, TI को तगड़ा ईनाम - REWA POLICE RETURNED WOMAN BAG

रीवा में ऑटो में बैग भूली थी महिला ( ETV Bharat )

Published : April 24, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 7:05 AM IST

रीवा: शहर की अमाहिया थाना पुलिस ने एक महिला की खोई हुई मुस्कान 5 घंटे में वापस लौटा दी. दरअसल शादी शामरोह में शामिल होने जा रही ऑटो सवार महिला शहर के अस्पताल चौराहे पर उतर गई. जल्दबाजी में वह ऑटो से अपना बैग उतारना भूल गई और चालक ऑटो लेकर वहां से चला गया. कुछ देर बाद महिला ने जब अपना बैग ढूंढा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. बदहवास महिला आंखों मे आंसू लिए अमाहिया थाने पहुंची और थाना प्रभारी को बैग के गुम होने के जानकरी दी. महिला ने बताया के उसके बैग मे लाखों रुपए के जेवरात हैं. थाना प्रभारी ने तत्काल अपनी टीम के साथ ऑटो और बैग की सर्चिंग शुरू दी. जिसके बाद 5 घंटे की कड़ी मशक्कत करके पुलिस की टीम ने खोया हुआ बैग बरामद करते हुए महिला के सुपुर्द कर दिया. रीवा पुलिस ने 5 घंटे में ढूंढ निकाला गुम हुआ बैग (ETV Bharat) महिला, ऑटो रिक्शा में भूली कपडे़ और गहनों से भरा बैग

बताया गया कि सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव की निवासी महिला नीता साकेत अपने ससुराल से सगे सम्बन्धियों के साथ मायके में आयोजित शादी समरोह में शामिल होने के लिए निकली थी. महिला दोपहर तकरीबन 12 बजे रीवा के सिरमौर चौराहा पहुंची. इसके बाद सभी लोग ऑटो रिक्शा मे सवार होकर अस्पताल चौराहे पहुंचकर ऑटो से उतर गई. इसी दौरान महिला अपना एक ट्राली बैग ऑटो से उतरना भूल गई और ऑटो रिक्शा चालक ऑटो लेकर चला गया. कुछ देर बाद जब महिला ने अपने बैग की तलाश की तो उसके होश उड़ गए.

