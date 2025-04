ETV Bharat / state

सीधी में बाराती बन झूमके नाची पुलिस, फिल्मी अंदाज में खींच लाए दुष्कर्म का आरोपी - REWA POLICE DANCED AS BARAATIS

पुलिस फिल्मी अंदाज में खींच लाई दुष्कर्म के आरोपी को ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 22, 2025 at 8:23 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 8:42 AM IST 2 Min Read

रीवा: रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में पुलिस को पसीना आ गया. लेकिन सफलता हासिल कर ली. दुष्कर्म का आरोपी बीते 4 माह से फरार था. पुलिस ने जब उसकी लोकेशन निकालना शुरू किया तो वह बार-बार चकमा देकर कई राज्यों में छुपने लगा. आखिरकार आरोपी सीधी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया. यहां पुलिस की टीम भी बाराती के रूप में शादी समारोह में पहुंच गई और आरोपी को दबोच लिया. लोकेशन कभी पुणे तो कभी मुंबई में मिली बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को सेमरिया थाना क्षेत्र मे रहने वाली नाबालिग ने झालवार गांव निवासी विनीत बुनकर के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी. सेमरिया थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धराओं में प्रकरण दर्ज किया. पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना हुई लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था. पुलिस की टीम आरोपी को पता लगाने के लिए अपने खुफिया तंत्र और सायबर टीम की मदद ले रही थी. मगर आरोपी बार-बार राज्य बदलकर चकमा दे रहा था. कभी उसकी लोकेशन पुणे तो कभी मुंबई तो कभी अन्य शहर में आती थी. शादी समारोह में सादा ड्रेस में पहुंची पुलिस टीम

Last Updated : April 22, 2025 at 8:42 AM IST