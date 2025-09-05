मध्य प्रदेश की जज को धमकी देने वाला रिटार्यड टीचर गिरफ्तार, रीवा पुलिस ने खोले राज

ETV Bharat / state

दरअसल, बीते 1 सितम्बर को त्योंथर व्यवहार न्यायालय में पदस्थ प्रथम सिविल जज मोहिनी भदौरिया के नाम से एक धमकी भरा खत आया था, जिसमें लिखा था कि जिंदा रहना है, तो 5 अरब रुपए देने पड़ेंगे." लेटर लिखने वाले ने खुद को कुख्यात दस्यु हनुमान गिरोह का सदस्य बताया था. लेटर में धमकी देते हुए आरोपी ने लिखा था कि फिरौती की रकम 1 सितंबर की शाम 7:45 बजे उत्तर प्रदेश के बड़गढ़ जंगल में जज को खुद लेकर आना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे."

रीवा: महिला जज को धमकी भरा खत भेजकर 5 अरब रुपए की फिरौती मांगने के मामले में रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने रिश्तेदार को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रची थी. आरोपी की तलाश में रीवा पुलिस की एक टीम यूपी के प्रयागराज जिला पहुंची. धमकी भरे लेटर में दर्ज नाम पता के आधार पर आरोपी की छानबीन शुरू की. फिलहाल, पुलिस ने मुख्य आरोपी देवराज सिंह को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है.

खत मिलने के बाद फैली सनसनी

धमकी भरा लेटर पाकर जज मोहिनी भदौरिया के होश उड़ गए. वहीं इस बात की भनक जब न्यायालय में उपस्थित अन्य लोगों हुई तो सनसनी फैली गई. इसके बाद जज मोहिनी भदौरिया ने सोहागी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तत्काल जज की सुरक्षा बढ़ा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खत भेजने वाले वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 (4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

कड़ी मशक्कत से पुलिस को मिला संदीप

एसपी विवेक सिंह ने बताया,"जज साहिबा को धमकी भरा लेटर यूपी के प्रयागराज जिले के लोहगारा गांव निवासी संदीप सिंह के नाम पर आया था. रीवा पुलिस की एक टीम तत्काल आरोपी के गांव के लिए निकली. लोहगारा गांव पहुंचकर पत्र लिखने वाले संदीप सिंह की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने गांव में रहने वाले प्रत्येक संदीप को ढूंढकर पूछताछ की और लेटर की हैंडराइटिंग से उनकी लिखावट का मिलान किया. इस दौरान पुलिस को एक संदीप मिला, जिसके नाम से फिरौती वाला खत भेजा गया था."

बदला लेने के लिए शख्स ने रची थी साजिश

पुलिस की गिरफ्त में आए संदीप सिंह ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि कुछ दिनों पहले गांव में ही रहने उसके रिश्तेदार से उसका विवाद हुआ था. रिश्तेदार ने बदला लेने के लिए उसके खिलाफ ये खौफनाक साजिश रची. पुलिस ने संदीप के बयान के आधार पर प्रयागराज स्थित कई डाकघरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इनमें से एक डाकघर के सीसीटीवी फुटेज में देवराज सिंह दिखाई पड़ा.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा देवराज सिंह

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुताबिक, "पुलिस ने तत्काल देवराज सिंह को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की. पहले उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन कड़ाई से पूछने पर देवराज ने अपना जुर्म कबूल लिया. उसने बताया कि 25 दिन पहले संदीप से उसका विवाद हुआ था. जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन वह पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट था. इसके बाद उसने संदीप से बदला लेने के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, पुलिस ने डाकघर से सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं."

जज को खत भेजने वाला आरोपी है रिटायर्ड शिक्षक

एसपी विवेक सिंह ने कहा, "गुरुवार की देर रात आरोपी को देवराज सिंह को गिरफ्तार करके रीवा के सोहागी थाना लाया गया है. जज को धमकी भरा खत भेजने वाला आरोपी देवराज सिंह की उम्र तकरीबन 74 वर्ष है और वह रिटायर्ड शिक्षक है. फिलहाल, पुलिस देवराज सिंह की हैंडराइटिंग का नमूना लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."