ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

रीवा की मशहूर कवयित्री स्नेहा का हुआ भीषण एक्सीडेंट, 3 दिनों से बेहोशी हालत में चल रह इलाज, मुख्यमंत्री मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित.

REWA FAMOUS POET ROAD ACCIDENT
सड़क हादसे का शिकार हुई रीवा की मशहूर कवयित्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 9:02 PM IST

रीवा: विंध्य की मशहूर कवयित्री स्नेहा त्रिपाठी बीते दिनों सड़क हादसे का शिकार हो गईं. हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी. उन्हें रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद से अब तक वह होश में नहीं आई हैं. पिछले तीन दिन से वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर हैं. स्नेहा त्रिपाठी(20) को 14 सितंबर को भोपाल में आयोजित कवि कुम्भ सम्मेलन में शामिल होना था. उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाना था. लेकिन इससे पहले ही वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं.

रायपुर कर्चुलियान की निवासी है स्नेहा त्रिपाठी

विंध्य और प्रदेश भर में विख्यात स्नेहा त्रिपाठी रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरा पोस्ट गुरगाव की निवासी हैं. स्नेहा के पिता सुखेंद्र कुमार त्रिपाठी पेशे से शिक्षक हैं. वे मानिकवार स्थित सरस्वती स्कूल में पदस्थ हैं. परिवार में स्नेहा की मां के आलावा उनका एक छोटा भाई भी है. महज 20 वर्ष की आयु में ही स्नेहा ने खूब ख्याति हासिल की. अपनी कविताओं के माध्यम से स्नेहा ने कई मंच साझा किए.

मोहन यादव भोपाल में करने वाले थे स्नेहा को सम्मानित (ETV Bharat)

10 सितम्बर को सड़क हादसे का हुईं शिकार

पिता सुखेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया, "स्नेहा कवियत्री होने के साथ ही मऊगंज जिले के सूजी उमरी गांव में स्थित पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थ हैं. बीते 10 सितंबर की दोपहर पोस्ट ऑफिस से घर आते वक्त वह सड़क हादसे का शिकार हो गईं. वह ऑफिस के साथी कर्मचारी के साथ बाइक से घर लौट रही थी. मऊगंज के रामपुरवा हटवा गांव के पास अचानक उनकी बाइक के सामने एक बैल आ गया. जिस कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बैल से टकरा गई. स्नेहा और उनका साथी सड़क पर गिर गया, जिससे दोनों घायल हो गए."

POETESS SNEHA TRIPATHI ACCIDENT
अपनी कविताओं से स्नेहा ने विंध्य के प्राप्त की है ख्याति (ETV Bharat)

सिर में गंभीर चोट लगने से अब तक बेहोश

स्नेहा के पिता ने बताया "सड़क हादसे में बाइक चला रहे साथी कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि स्नेहा के सिर पर गंभीर चोट आई है. जिस वजह से उनके ब्रेन में असर हुआ है. वह अब तक बेहोशी हालत में है." वहीं हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने परिजन को दी और तत्काल दोनों घायलों को रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

Sneha performed national platforms
राष्ट्रीय मंचों पर स्नेहा दे चुकी हैं प्रस्तुति (ETV Bharat)

जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही स्नेहा

डॉक्टरों का कहना है कि स्नेहा की हालत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन उन्हें होश आने में 10 या उससे अधिक दिन भी लग सकते हैं. स्नेहा के पिता ने बताया कि आगामी 14 सितंबर को स्नेहा भोपाल में आयोजित काव्य सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होना था, जहां मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना था. 13 सितंबर को स्नेहा को भोपाल जाना था."

प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

पिता का कहना है कि उनका परिवार मध्यवर्गीय हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. उन्हें नौकरी से मात्र 8000 रुपए वेतन मिलता हैं. ऐसे में बेटी के इलाज का खर्चा उठा पाना मुश्किल हो रहा है. अब तक बेटी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं. स्नेहा के परिवार ने इलाज के लिए जनता के साथ ही शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. बेटी की जिंदगी सलामत रखने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर मदद मांगी है.

कैसे मशहूर हुई स्नेहा

रीवा के कवि आशीष तिवारी निर्मल ने बताया "स्नेहा ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मानिकवार स्थित सरस्वती स्कूल से पूरी की. स्नेहा को बचपन से ही साहित्यिक के प्रति लगाव था. पढ़ाई के दौरान विद्यालय में अक्सर कवि सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन हुआ करते थे, जिसमें विंध्य के ख्यात कवि शामिल होते थे. स्नेहा उन्हें सुनती थीं तभी से उन्होंने बघेली और हिंदी कविताओं की तरफ रुख किया."

राष्ट्रीय मंचों पर स्नेहा दे चुकी हैं प्रस्तुति

आशीष तिवारी निर्मल बताते हैं "बहन स्नेहा त्रिपाठी दूरदर्शन भोपाल, आकाशवाणी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर के सभी मंचों के अलावा अन्य राज्य स्तरीय मंच भी साझा कर चुकी हैं. पत्र-पत्रिकाओं में भी उनके शृंगार रस की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं. स्नेहा नौकरी पेशा होकर भी अपने शृंगार रस काव्य के जरिए विंध्य का मान बढ़ा रही हैं. मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कार्यक्रम भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में 14-15 सितंबर को आयोजित होना है, जिसमें स्नेहा को शामिल होना था. लेकिन सड़क हादसे का शिकार होने के चलते वह शामिल नहीं हो पाएंगी. कामना है कि वह जल्द स्वस्थ हों और एक बार फिर वह अपने काव्य के जरिए लोगों को उत्साहित करें."

POETESS SNEHA TRIPATHI ACCIDENTREWA POET SNEHA TRIPATHI INJUREDREWA NEWSMOHAN YADAV HONORED POETESS SNEHAREWA FAMOUS POET ROAD ACCIDENT

