रीवा: मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत को हाईटेक बनाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं. जिसमे स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड भी लगवाए गए है. लेकिन इसका लापरवाही से इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिसमें बच्चे क्लास में बैठे हैं और स्क्रीन पर आइटम डांस का वीडियो चल रहा है. यह वीडियो मऊगंज में स्थित शासकीय पीएम श्री कॉलेज का बताया जा रहा है. वहीं, मऊगंज कलेक्टर और उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक ने कार्रवाई करने की भी बात कही है.

कॉलेज प्रशासन से मांगा गया जवाब

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी निंदा की. वहीं, जब इस वीडियो में दिख रहे बच्चों के ड्रेस कोड और बाकी चीजों की पड़ताल की गई तो वायरल वीडियो मऊगंज जिले के शासकीय केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निकला. इस पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि क्लास रूम में इस तरह के फूहड़ता वाले आइटम डांस का वीडियो प्ले करना निंदनीय है. स्क्रीन पर गाना चलते ही क्लास में मौजूद छात्राओं ने शर्म से अपना सिर निचे कर आंखे बंद कर ली.

कॉलेज के प्राचार्य को कार्रवाई के निर्देश (ETV Bharat)

जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

कॉलेज प्रशासन से इस लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है. वहीं, इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं हो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद मऊगंज कलेक्टर संजय जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, " शासकीय केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है. इस संबंध में अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.''

प्राचार्य को दिए कार्रवाई के निर्देश

इस मामले पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक आरपी सिंह ने कहा, "सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में महाविद्यालय प्रदर्शित नहीं हो रहा है. लेकिन ड्रेस कोड के अनुसार जब इसकी पड़ताल की गई तो वायरल वीडियो मऊगंज के शासकीय केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पाया गया.

वायरल वीडियो के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क किया गया. उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस घटना के संबंध में जांच करें और जो भी इसमें संलग्न है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित करें. अगर घटना की पुर्नावृत्ति होती है या किसी अन्य महाविद्यालय में इस तरह का कृत्य किया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा जाएगा."

रीवा संभाग में हैं 9 पीएम श्री कॉलेज

बता दें कि मध्य प्रदेश के 55 महाविद्यालयों को पीएम श्री कॉलेज का दर्जा प्राप्त है, जिसमें रीवा संभाग के 9 महाविद्यालय के साथ ही मऊगंज का शासकीय केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी शामिल हैं. इन कॉलेजों के क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए क्लास रूम में डिजिटल बोर्ड लगाए गए है.

पहले भी हो चुकी है इस तरह की लापरवाही

यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब मऊगंज के किसी कॉलेज इस तरह की लापरवाही सामने आई है. बीते कुछ माह पूर्व हनुमना के एक कॉलेज से छात्रों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों ने क्लास रूम में बर्थडे मनाते हुए बियर की बोतल उड़ाई थी. वायरल वीडियो में कॉलेज के शिक्षिका भी उपस्थित थी.

इसी तरह से रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से छात्रा के द्वारा डांस करके रील बनाएं जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. शिक्षा के मंदिर से इस तरह के वीडियो वायरल होना विभाग पर कई सवाल खड़े करता है.