रीवा में पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण, इंदिरा गांधी ने कहा था रियल टाइगर

रीवा में कांग्रेस का महासम्मेलन, 100 वीं जयंती पर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण. कांग्रेसियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को किया याद.

REWA SRINIVAS TIWARI STATUE
रीवा में पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 12:45 PM IST

रीवा: विंध्य की राजनीति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी की 17 सितंबर के दिन जन्म शताब्दी मनाई गई. पंडित श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन चौराहे में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया. इसके बाद स्थानीय पद्मधर पार्क में कांग्रेस महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल और उनके द्वारा विंध्य में कराए गए विकास कार्यों को याद किया गया.

पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण

विंध्य में कांग्रेस को मजबूत करने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी की 100 वीं जयंती मनाई गई. सबसे पहले शहर के पुलिस लाइन चौराहे पर स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया. इसके बाद पद्मधर पार्क में कांग्रेस महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल हुए. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे.

पंडित श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती (ETV Bharat)

तिउनी गांव में जन्मे थे पंडित श्रीनिवास तिवारी

बता दें कि, मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी का जन्म वर्ष 1926 को रीवा के मनगवां विधानसभा क्षेत्र स्थित तिउनी गांव में हुआ था. श्रीनिवास तिवारी साल 1972 में समाजवादी पार्टी की टिकट से पहली बार विधायक चुने गए. वे एक स्वतंत्रता सेनानी और अधिवक्ता भी थे. अक्सर जनहित के मुद्दों को लेकर उन्होंने लड़ाइयां लड़ी. जिसके चलते कई बार उन्हें जेल तक जाना पड़ा. श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के 'सफेद शेर' के नाम से मशहूर थे और लोग उन्हें प्यार से 'दादा' कहकर भी पुकारते थे. उनकी शान में उनके चाहने वाले लोग यह भी कहते थे कि "दादा न आहीं दाऊ आहीं न रहिऐं तऊ आहीं"

Rewa Congress convention
रीवा में कांग्रेस का महासम्मेलन (ETV Bharat)

इंदिरा गांधी ने किया था कांग्रेस में शामिल

वर्ष 1973 में यूपी के चंदोली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सभा का आयोजन था. जिसमें शामिल होने के लिए पंडित श्रीनिवास तिवारी भी पहुंचे थे. सभा के दौरान ही तिवारी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी. तभी इंदिरा गांधी ने तिवारी को रियल टाइगर कहकर सम्बोधित किया था. आयोजित सभा के दरमियान ही इंदिरा गांधी के कहने पर श्री तिवारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे. इसके बाद पंडित श्रीनिवास तिवारी साल 1977, 1980 और 1990 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए. 1980 में अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के मंत्री रहे. दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. उस दौरान श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे.

Srinivas Tiwari 100th JAYANTI
सिद्धार्थ तिवारी पर बरसे दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)

तीन बार मनगवां से चुने गए विधायक

स्व. पंडित श्रीनिवास तिवारी के अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो रीवा ही नहीं समूचे विंध्य और प्रदेश में श्रीनिवास तिवारी का अच्छा खासा दबदबा था. मनगवां विधानसभा सीट समूचे प्रदेश में भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास मानी जाती रही है. वर्ष 1990 से लेकर 1993 फिर 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार इस सीट पर पंडित श्रीनिवास तिवारी ने अपनी जीत दर्ज कराई.

2003 में गिरीश गौतम से हारे चुनाव

2003 के विधानसभा चुनाव में गिरिश गौतम बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े. इस बार यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हुआ और बड़े अंतर से यहां पर नतीजे घोषित हुए. कांग्रेस के कद्दावर नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी को गिरिश गौतम ने करारी शिकस्त दी. इसके बाद से ही विंध्य के रीवा में कांग्रेस कमजोर होती गई. 2003 से लेकर 2023 तक के चुनाव में कांग्रेस मनगवां विधानसभा सीट से चुनाव हारती गई. इस बीच बीजेपी और बीएसपी के बीच ही कांटे की टक्कर देखी गई.

पंडित श्रीनिवास को कहा गया विधान पुरुष

पंडित श्रीनिवास तिवारी को संसदीय ज्ञान के साथ ही एक अधिवक्ता होने के नाते कानून की अच्छी जानकारी थी. लंबे समय तक राजनीतिक अनुभव के कारण ही उन्हें विधान पुरुष भी कहा गया. श्रीनिवास तिवारी ने अविभाजित मध्य प्रदेश और उसके बाद भी पृथक विंध्य की वकालत की. प्रदेश के साथ ही देश के लिए वह यादगार दिन था, जब विंध्य प्रदेश का विलय कर मध्य प्रदेश बनाया जाना था. इस खास दिन की पूर्व संध्या पर हुई बहस में पंडित श्रीनिवास तिवारी लगातार सदन में 5 घंटे तक पृथक विंध्य प्रदेश के पक्ष में भाषण देकर सदस्यों को चौका दिया और सदन मौन रहकर उनकी बातें सुनता रहा. इसी तरह से जमींदारी प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने 7 घंटे का भाषण दिया था, जो लोगों को आज भी याद है.

2019 में 93 वर्ष के आयु में हुआ निधन

कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री निवास तिवारी का विंध्य और प्रदेश में दबदबा तो था ही साथ ही वे विंध्य के एक बड़े लोकप्रिय नेता भी थे. 93 वर्ष की आयु में पंडित श्रीनिवास तिवारी विंध्य को अलविदा कह गए. लंबे बीमारी के चलते 16 जनवरी 2019 को उन्हें दिल्ली एस्कार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान 20 जनवरी 2019 को उनका स्वर्गवास हो गया.

सिद्धार्थ तिवारी पर बरसे दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि "पंडित श्रीनिवास तिवारी उनके बेहद करीबी थे और राजनीतिक गुरु भी थे." मंच पर न बैठने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि "कोई नाराजगी नहीं है. कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे." वहीं, पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी को कार्यक्रम में शामिल न किए जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि "उन्हें क्यों आमंत्रित करें. यह तो उनका भी काम है. श्रीनिवास तिवारी की लोगों के मन में जो आस्था है, सिद्धार्थ ने उसका अपमान किया है. उनके प्रति वे किस प्रकार के भाषा का उपयोग कर रहें हैं, जिन्होंने श्रीनिवास तिवारी के परिवार के साथ आत्मीय सम्बन्ध रखा. वह इस प्रकार की बाते करते हैं उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए."

