रीवा: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को पद्मधर पार्क में न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया. इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए. न्याय सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ खोले गए मोर्चे का कांग्रेस नेताओं ने समर्थन किया. मोदी सरकार, चुनाव आयोग, सीएम मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अलीबाबा और उनके सभी मंत्रियों को 40 चोर बताया.

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा

दरअसल, बीते दिनों लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को चोरी की सरकार बताया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र के साथ चोरी की शिकायत देने की मांग की थी. राहुल गांधी के आरोपों के बाद से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है. इसी के चलते मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में रीवा में न्याय सत्याग्रह की शुरुआत की.

चुनाव आयोग सरकार का तोता जीतू पटवार ने का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ रीवा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कई दिग्गज नेता एकत्रित हुए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर जमकर जुबानी हमला किया. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बढ़ते क्राइम, नशे का अवैध व्यापार, किसानों की समस्या और बढ़ते महिला सम्बन्धी अपराध जैसे अन्य मुद्दों पर मोहन यादव सरकार को घेरा. इसके अलावा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की.

रीवा में न्याय सत्याग्रह का आयोजन (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जीतू पटवारी ने घेरा

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा, "एक मंत्री के कहने पर हमारे विधायक अभय मिश्रा के साथ अन्याय हुआ, उन पर एफआइआर दर्ज हुई. विधायक जी आप परेशान मत होना प्रदेश का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपकी भावनाओं के साथ कंधे से कंधा नहीं जान लगाकर खड़ा है. राजेंद्र शुक्ला जी आप में थोड़ी सी हिम्मत हो, थोड़ी भी मर्यादा हो और वोट के प्रति कोई आदर हो तो बताओ की संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है. जब आप खुद बीमार पड़ते हो तो बाहर जाते हो और हमारे विधायक पर एफआईआर दर्ज कराते हो."

केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी (ETV Bharat)

चुनाव आयोग सरकार का तोता

जीतू पटवारी ने कहा, "देश में जब संविधान का निर्माण हुआ. बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ दिलाई कि इस देश के एक-एक नागरिक को समानता का अधिकार मिले. इसके लिए लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई. नरेंद्र मोदी 3 बार से प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं. इन 11 सालों में सिर्फ यह हुआ कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ईडी का दुरुपयोग किया फिर सीबीआई का दुरुपयोग किया चुनाव आयोग को तोता बनाया, मीडिया पर पाबंदी लगाई. इसके अलावा न्याय व्यवस्था पर भी पहरा लगा दिया है.''

कांग्रेस के दिग्गज सहित विधायकगण मौजूद रहे (ETV Bharat)

रीवा मऊगंज की सातों सीट पर होगा बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा, "मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए. लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन में 250 रूपए मिठाई के लिए दिए और स्मार्ट मीटर का 5 हजार वाला बिजली का बिल जीजा जी को देंगे. प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपके वोट की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. यह संदेश है कि आप लोग जागो. रीवा और मऊगंज की सात सीटों में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश की सत्ता को हम नहीं बदल सकते."

'मोहन यादव और उनके मंत्री अली बाबा और 40 चोर'

मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "मोहन यादव और उनके सारे मंत्री अली बाबा और 40 चोर हैं. मैं चुनौती देता हूं राजेंद्र शुक्ला जी को कि आपकी सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है. अगर सही जांच हो तो एक भी मंत्री सड़क पर नहीं रहेगा, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा. हमें राहुल गांधी जी का साथ देना है और वोट की चोरी को रोकना है."

बीजेपी विधायक ने किया पलटवार

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयानों पर मनगवां से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता अपने विचारों को देखें, जो भी विभाग होंगे उनके खिलाफ अगर शिकायत है, तो उन्हें सीबीआई की जांच से गुजरना ही होगा. यह संवैधानिक संस्था है और संविधान के दायरे पर ही रहकर वह अपना काम करती है. कांग्रेसी नेता इधर-उधर की बातें करके जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता इनकी बातों को समझ चुकी है.

जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की योजनाओं के साथ खुशहाल है. कांग्रेस के राहुल गांधी हो या जीतू पटवारी हों, यह कभी सड़क पर तो उतरते नहीं है, आज इन्हें याद आई है. इसके बावजूद भी जनता इनकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये चाहे जो भी करें."