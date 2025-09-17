ETV Bharat / state

रीवा सांसद का गजब अंदाज, गांव में बच्चों को रगड-रगड़कर नहलाया, कपडे धोए, नाखून काट किया तैयार

रीवा सांसद ने मुसहर समाज के बच्चों को साबुन लगा रगड़-रगड़कर नहलाया, पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्कूल जाने के लिए किया तैयार.

REWA MP BATHED CHILD
जनार्दन मिश्रा ने गांव के बच्चों को नहलाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 9:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: मध्य प्रदेश की रीवा संसदीय सीट से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी अपने तीखे बयानों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं तो कभी मंच के जरिए सामने बैठी जनता से बघेली अंदाज में हंसी ठिठोली करके लाइमलाइट में आ जाते हैं. कहीं कार्यक्रमों में लोगों के बिखरे जूते-चप्पल व्यवस्थित करते दिख जाते हैं. अब एक बार फिर जनार्दन मिश्रा अपने अलग अंदाज के कारण चर्चा में आ गए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ऐसा कुछ करते दिख रहे हैं, जिससे लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रुप में मना रही पीएम मोदी का जन्मदिन

दरअसल, आज यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है. भारतीय जनता पार्टी पीएम के जन्मदिन को राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मना रही है. इसी के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलग-अलग प्रकार के कई आयोजन भी किए जा रहे हैं. रीवा में इसकी शुरुआत बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने उसी अंदाज से की जिसके लिए वह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं.

स्कूल जाने के लिए रीवा सासंद ने बच्चों को किया तैयार (ETV Bharat)

जनार्दन मिश्रा ने गांव के बच्चों को नहलाया

सांसद जानर्दन मिश्रा मंगलवार को त्योंथर के पूर्व बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के बड़ागांव पंचायत पहुंचे. जहां उन्होंने सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की. जनार्दन मिश्रा ने गांव में रहने वाले मुसहर समाज के ऐसे बच्चों को बुलाया जो स्कूल नहीं जाते हैं.

Janardhan Mishra bath child
सासंद ने बच्चों के काटे नाखून (ETV Bharat)

इसके बाद सांसद ने उन बच्चों को अपने हाथों से साबुन से रगड़-रगड़कर नहलाया. उनके कपड़े धुले, उनके नाखून काटे और साफ-सुथरे कपड़े पहनाकर 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्म दिवस पर स्कूल में प्रवेश कराने के लिए उन्हें तैयार किया.

Janardhan Mishra bath child
जनार्दन मिश्रा ने बच्चों के धोए कपड़े (ETV Bharat)

बीजेपी सांसद ने इस प्रकार दिया स्वच्छता का संदेश

सांसद ने उन बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइश भी दी जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं. उन्हें स्कूल भेजना का आग्रह किया. साथ ही उनके अभिभावकों को उनके कपड़े की सफाई व शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देने को भी कहा. जनार्दन मिश्रा ने कहा, "विद्या ही वह धन है जो इन्हें देश की सेवा और तरक्की में भागीदार बनाएगा. आप इन्हें शिक्षा से वंचित न करें. आज सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर तरह से मदद कर रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

JANARDHAN MISHRA BATH CHILDNARENDRA MODI 75TH BIRTHDAYREWA SEVA PAKHWADA CAMPAIGNREWA NEWSREWA MP BATHED CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हेड कांस्टेबल पत्नी ने बनाया बेस्वाद दलिया, पति ने बेसबॉल बैट से शॉट लगाकर मारा

MSP पर बेचना चाहते हैं खरीफ की फसलें तो किसान झटपट निपटा लें ये जरूरी काम

मध्य प्रदेश के स्टार पॉलिटिशियन; परिवार ने दिलाई पहचान, अब सत्ता में जपते हैं इनका नाम

मध्य प्रदेश में फसलें सुन रहीं संगीत, म्यूजिक की धुन में लहलहा रहे खेत, बढ़ी 20% ग्रोथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.