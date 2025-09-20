ETV Bharat / state

रीवा में स्थापित होगा 125 करोड़ से बना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, दशहरा-दिवाली पर बड़ी सौगात देंगे मोहन यादव

रीवा के त्योंथर पहुंचे CM मोहन यादव. विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल. 163 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात.

रीवा में स्थापित होगा 125 करोड़ से बना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:50 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 10:34 AM IST

रीवा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को रीवा पहुंचे और जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र स्थित चाकघाट के मंडी परिसर में आयोजित विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान ही क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों से संवाद किया इसके बाद मंच से हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ का वितरण करते हुए 163 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण किया.

सीएम ने पंडित श्री निवास तिवारी को किया याद
त्योंथर से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा कांग्रेस के दिग्गज नेता स्व पंडित श्रीनिवास तिवारी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''मैं त्योंथर की धरती पर केवल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की स्मृति और सम्मान के लिए आया हूं. वैसे तो मुझे उनकी 100वीं जयंती पर आना था मगर दो दिन देरी से ही आकर मैं सम्मान करता हूं ऐसे अद्भुत नेता को जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री और सरकार एक तरफ और पंडित श्रीनिवास तिवारी एक तरफ हुआ करते थे.''

विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए मोहन यादव (ETV Bharat)

त्योंथर में स्थापित होगा 125 करोड़ से बना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि, ''अब आपके बीच में आया हूं तो साथ में कई सारी सौगातें भी लाया हूं. हम सबके बीच पूर्व आईएएस अधिकारी रहे विनोद अग्रवाल उपस्थित हैं. जिनके माध्यम से विंध्य की धरती पर 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है. इस प्लांट के लगने से किसान जब अपने खेत में फसल लगाएंगे उससे बचने वाला भूसा और पराली की खरीदी की जाएगी. जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. इस बात को हम हमारे हिंदी के मुहावरे आम के आम और गुठलियों के भी दाम से समझ सकते हैं. इससे लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा और खेत भी साफ होगा.''

दिवाली पर बड़ी सौगात देंगे मोहन यादव (ETV Bharat)

मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, ''17 सितंबर को अगर मैं अपना जन्म दिवस बनाऊंगा तो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में बनाऊंगा. कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कपास से धागा और धागा से कपड़ा और कपड़े को विश्व में निर्यात करने के लिए 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक और आदिवासी किसान भाई यदि अपने-अपने खेतों पर फसल लगाएं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क (2000 एकड़) का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच पधारे.''

त्योंथर में 163 करोड़ के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''आप सबके बीच में खाली हाथ नहीं आया. अभी दशहरा और दिवाली तो बाकी है लेकिन इससे पहले 163 करोड़ के 5 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है. इन विकास विकास कार्यों के होने से देवघर क्षेत्र का नक्शा बदलने वाला है. विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मांगे रखी हैं जिसकी मै मंच से ही घोषणा कर रहा हूं. 50 बेड वाले सिविल अस्पताल को 100 वेट का अस्पताल बनाया जाएगा. आईआईटी के माध्यम से यहां के बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा. देवसर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 400 एकड़ भूमि में नया नया इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा. तमस नदी के के किनारे रिवर कॉरिडोर बनाया जाएगा.''

