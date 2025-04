ETV Bharat / state

रीवा में 11 बटुकों का व्रतबंध, ऐसा क्या है ये काम जिसे जानना जरूरी है - REWA 11 BRAHMINS UPANAYANA SANSKAR

रीवा के 11 बटुक ब्राह्मणों का हुआ व्रतबंध संस्कार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 10, 2025 at 8:19 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:05 AM IST 5 Min Read

रीवा: हिन्दू मान्यता के अनुसार सोलह संस्कारों की अनिवार्यता मानी जाती है, जिसे इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को पालन करना चाहिए. इनमें से एक संस्कार है यज्ञोपवीत का जिसे उपनयन या व्रतबंध और बरुआ भी कहा जाता है. जिसकी अनिवार्यता मुख्य तौर पर ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए विशेष मानी जाती है. इसी तरह के यज्ञोपवीत संस्कार को बुधवार के दिन रीवा में भी पूरा किया गया. जहां क्षेत्र की एक सामाजिक संगठन ने ब्राह्मण बालकों के व्रतबंध संस्कार को पूरा करने का बीड़ा उठाया, जिसमें संगठन के द्वारा शहर के पवित्र स्थल लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान में 11 ब्राह्मण बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार को पूर्ण कराया गया. ब्राह्मण समाज के लिए अनिवार्य माना जाता है व्रतबंध संस्कार कहते हैं कोई भी व्यक्ति भले ही ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेता हो परंतु वह व्रतबंध के उपरांत ही पूर्ण ब्राह्मण कहलाता है. जिसके कारण ब्राह्मण वर्ग के लोग इस संस्कार को बड़े ही विधि-विधान से पूरा करते हैं. परंतु आज के समय में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास आर्थिक समस्या रहती है. वहीं, कइयों के घर का नियम ही होता है कि उनके यहां अकेले बालक का व्रतबंध संस्कार नहीं किया जाता, जिसके चलते वह समाज के लोगों से मदद प्राप्त कर इस संस्कार को पूरा करते हैं. 16 संस्कारों मे से एक ब्रतबंध संस्कार (ETV Bharat) रीवा में समाजसेवी संगठन की अनोखी पहल

6-7 घंटे तक चलता है कार्यक्रम व्रतबंध की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम 6-7 घंटे तक चलता है. सुबह सबसे पहले अठ बम्हना से कार्यक्रम का आयोजन शुरू होता है, जिसमे बटुक ब्राह्मण बच्चे 8 पूज्य ब्राह्मणों से भिक्षा मांगते है. इसके बाद सभी पूज्य ब्राह्मण भोजन करते हैं. इसके बाद बटुक ब्राह्मण का मुंडन संस्कार किया जाता है. उनके सिर पर शिखा रखी जाएगी. इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोग भीखी देते हैं, जिसमें बटुकों को फूल पैसे सहित अन्य सामग्री भेंट की जाती है. जिसके बाद भेंट में मिली सामग्री को पूज्य ब्राह्मण और बटुक ब्राह्मण के बुआ को आपस में आधा-आधा बांट दिया जाता है. तत्पश्चात नहछू संस्कार होने के बाद बटुक तैयार होते हैं, फिर रूठे हुए बटुक बच्चों को मनाने के लिए उसके मामा आते हैं.

