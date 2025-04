ETV Bharat / state

रीवा में MSP पर गेहूं बेच बुरे फंसे किसान, पैसों के इंतजार में धूप में जला रहे शरीर - REWA KRISHI MANDI WHEAT PURCHASE

रीवा में खरीदी केंद्र के बाहर खुले में पड़े हजारो बोरी गेहूं ( ETV Bharat )

रीवा: गेहूं की उपज घर में आ जाने के बाद किसान अब उसको मंडियों में बेचने की तैयारी में हैं. लेकिन रीवा में कृषि उपज मंडियों की लापरवाही की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिले के किसी भी खरीदी केंद्र का परिवहन नहीं किया गया है, जिसके कारण समितियों के साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है. कई खरीदी केंद्रों में गेहूं के बोरों से परिसर भर गया है, लेकिन उचित प्रबंध न होने के कारण गेहूं का उठाव नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते किसानों की काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं और उनका भुगतान भी रुका पड़ा है. गेहूं खरीदी शुरू, लेकिन खरीदी केंद्र पर इंतजाम नहीं दरअसल, रीवा में 11 अप्रैल से खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसी भी केंद्र पर खरीदी का उचित इंतजाम नहीं है. जिसकी वजह से अभी तक एक भी बोरे का उठाव नहीं हुआ है. परिवहनकर्ताओं द्वारा गेहूं उठाव न होने और बारदाने की कमी के साथ-साथ तुलाई मशीनों की कमी की वजह से समस्या और बढ़ गई है. जिसके कारण गेहूं लदे ट्रैक्टर खरीदी केंद्र के बाहर खड़े हैं. हजारों बोरा गेहूं खुले आसमान में पड़ा हुआ है. वहीं, भीषण धूप और लू की चपेट के बीच अपनी उपज लेकर किसान खरीदी केंद्र में खुद को तपा रहा है. गेहूं खरीदी शुरू, लेकिन खरीदी केंद्र पर इंतजाम नहीं (ETV Bharat) उठान न होने से किसानों का नहीं मिल रहा पैसा रीवा शहर से लगे करहिया मंडी में 2 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. जहां अभी तक 25 हजार क्विंटल से ज्यादा गेंहू की खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी बोरे का परिवहन नहीं हुआ है. परिवहन के ठेकेदार का आरोप है कि, नागरिक आपूर्ति निगम ने अभी तक पिछला भुगतान नहीं किया है जिसकी वजह से उठान नहीं हो पा रहा है. जब तक गेहूं का उठान नहीं होगा तब तक किसानों का भुगतान भी नहीं होगा. ऐसे में जिन किसानों का गेहूं बिक गया है उनको भी अपने पैसे के लिए कृषि मंडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. 'गेहूं की आवक ज्यादा होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या' (ETV Bharat) 'कृषि उपज मंडी में जरूरी सुविधाओं का घोर अभाव' किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा "करहिया कृषि उपज मंडी में 11 अप्रैल से खरीदी शुरू की गई है. यहां पर गेहूं के परिवहन न होने के चलते किसानों का अब तक भुगतान नहीं हो सका है. शासन की ओर से कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए कई मापदंड बनाए गए हैं, मगर यहां पर भीषण गर्मी के चलते किसानों के पीने के लिए ठन्डे पानी की व्यवस्था है. परिवहन ने होने से किसानों का नहीं मिल रहा पैसा (ETV Bharat) वाईफाई के साथ-साथ ठहरने के अलावा अन्य कई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. जिले में आंधी तूफान के साथ ही बारिश जैसे हालात बन रहे हैं. यहां करीब 5 हजार क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है. अगर नुकसान हो गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी." किसानों का कहना है कि गेहूं को ढकने के लिए भी तिरपाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने शौचालय और विश्रामगृह भी न होने की बात कही. गेहूं खरीदी शुरू लेकिन खरीदी केंद्र पर इंतजाम नहीं (ETV Bharat) विदिशा में कृषि मंडी से लेकर सड़क तक हंगामा, किसानों के तेवर देख अधिकारियों ने लगाई दौड़ रतलाम का किसान MSP से कम में गेहूं बेचने को मजबूर, आखिर क्या है वजह? 'गेहूं की आवक ज्यादा होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या' कहरिया कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रही परेशानियों को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि "गेहूं की आवक ज्यादा होने से ये समस्या उत्पन्न हुई है. परिवहनकर्ताओं से इस संबंध में बात हो चुकी है. जल्द से जल्द ज्यादा वाहनों की व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा." साथ ही कलेक्टर ने बारदाने की कमी और पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत समस्याओं के जल्द निराकरण की बात कही है.

