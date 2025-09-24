ETV Bharat / state

रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में भजन संध्या, पंडाल में गूंजी कविता पौडवाल की सुरीली आवाज

बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल ने भजनों की पेशकश के बाद देशवासियों को दिया बड़ा संदेश.

भजन संध्या में गूंजी कविता पौडवाल की सुरीली आवाज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:16 AM IST

रीवा : रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में मंगलवार रात भजन संध्या में मुंबई से आई प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौड़वाल की बेटी कविता पौड़वाल ने अपनी मधुर आवाज से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन गाकर भजन संध्या में चार चांद लगा दिए. पहली बार रीवा आई कविता पौडवाल ने मैहर में मां शारदा का आशीर्वाद भी लिया.

मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के भजन सुनाए

मशहूर गायिका अनुराधा पौड़वाल की बेटी कविता पौड़वाल फिल्मी गानों के साथ ही भक्ति गीतों के लिए काफी मशहूर हैं. मां अनुराधा पौड़वाल की तरह ही उन्होने भक्ति संगीतों के जरिए ख्याति हासिल की है. रीवा के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा द्वारा रीवा स्थित अपने निज निवास मे स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी कि मंदिर मे भजन संध्या का आयोजन किया गया. इस भक्तिमय कार्यक्रम मे मुंबई से आई मशहूर भजन गायिका कविता पौड़वाल ने भजन पेश किए. उन्होंने अपनी मां अनुराधा पौडवाल के भजन भी सुनाए.

रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में भजन संध्या (ETV BHARAT)
भजन संध्या में उमड़े मां के भक्त (ETV BHARAT)

रीवा में प्रस्तुति देना सौभाग्य की बात

कार्यक्रम के समापन के बाद भजन गायिका कविता पौडवाल ने मीडिया से कहा "मैहर मे मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद रीवा मे आकर बहुत अच्छा लगा. नवरात्रि के दिनों मे पावन स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर मंदिर में मां त्रिपुरा सुंदरी की जागृत प्रतिमा विराजित है. संगीत सम्राट तानसेन का विंध्य की इस धरती से गहरा नाता रहा है, यहां पर आकर प्रस्तुति देने का मौका मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है."

मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल (ETV BHARAT)

मां अनुराधा पौडवाल को बताया अपना गुरु

मां अनुराधा पौड़वाल को लेकर कविता पौडवाल ने कहा "मैंने उनके गाए हुए कई गीत गाए हैं. पूरे भारत मे जितने भी भक्ति गीत गाने वाले गायक हैं, उनके लिए और खुद मेरे लिए अनुराधा जी गुरु के समान हैं. उनके द्वारा गाए गए कई ऐसे भक्तिगीत हैं जिनकी प्रस्तुति आज मैंने इस स्टेज से दी है. लोग आज भी इन गीतों को उतना ही पसंद करते हैं, जितना 4 दशक पहले करते थे. मैंने अपने एल्बम्स के भी कई गानो की प्रस्तुति भी दी है. मै खुद को ज्यादा खुशनसीब समझती हूं कि पूरा परिवार भक्ति संगीत से जुड़ा है."

भक्ति संगीत सुनते मां के भक्त (ETV BHARAT)
रीवा में मां त्रिपुरा सुंदरी का दरबार (ETV BHARAT)

ईश्वर पर भरोसा रखें, सब अच्छा होगा

कविता पौडवाल ने कहा "आज भी लोग नवरात्र मे भक्ति भाव भजन सुनते हैं. भारत में भक्ति संगीत कभी कम नहीं होगा. क्योंकि भक्ति से शक्ति मिलती है. मुझे लगता है देश मे ईश्वर की कृपा से जब तक लोगों की श्रद्धा ईश्वर पर बनी रहेगी, उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी. यह मेरा अपना विश्वास हैं. माता की कृपा से पूरे देश में हमेशा शांति बनी रहे, खुशहाली रहे, भाईचारा बना रहे.

