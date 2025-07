ETV Bharat / state

इजरायल-अमेरिका की तरह दुश्मनों के घर में घुसकर ठोकती है भारतीय सेना - KARGIL VIJAY DIWAS

कारगिल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मोहन यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 27, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 7:37 AM IST 4 Min Read

रीवा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर शनिवार को रीवा पहुंचे. कारगिल दिवस के अवसर पर सैनिक स्कूल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया. मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की तस्वीरों पर भी पुष्पांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले गनर छोटे लाल सिंह की पत्नी विद्या देवी तथा नायक कालू प्रसाद की पत्नी श्यामकली देवी को शाल और श्रीफल कर सम्मानित किया. मर्यादा में रहकर लड़ने में सक्षम है भारत की तीनों सेनाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''हमारे वीर सैनिक देश की आन, बान और शान के सच्चे प्रहरी हैं. तीनों सेनाएं मर्यादा में रहते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर पल तत्पर रहती हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''1999 का कारगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध था, जहां दुश्मन ने छलपूर्वक देश की सीमा में घुसपैठ कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा जमाया था.'' भारत की सेना इजरायल और अमेरिका की तरह

मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त हुआ है. यह देश का स्वर्णिम काल है. आज हमारी सेना अमेरिका और इजरायल की तरह अपने देश की सीमा के बाहर भी दुश्मनों को मारने में सक्षम है. सर्जिकल स्ट्राइक, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश ने बता दिया है कि यदि आतंकवाद की घटनाएं नहीं रूकी तो उन्हें घर में घुसकर मारेंगे.''

