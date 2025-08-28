ETV Bharat / state

योग गुरुओं को चौंका गया रीवा का रबर बॉय, बाबा रामदेव जैसी लचक दिखा जीते 2 गोल्ड मेडल - REWA HUMAN RUBBER BOY

रीवा के रबर बॉय आदर्श पाण्डेय का कमाल. राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में हैरतअंगेज योगासन कर जीते दो गोल्ड मेडल. बढाई विंध्य की शान.

REWA HUMAN RUBBER BOY
योग गुरुओं को चौंका गया रीवा का रबर बॉय (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 7:30 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 7:49 PM IST

रीवा: योग के मैदान में नया मुकाम हासिल करने वाले 22 वर्षीय आदर्श पाण्डेय ने एक बार फिर नई उपलब्धि हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया है. लगातार मिल रही उपलब्धियों के चलते आदर्श एक बार फिर लोगों के लिए आदर्श बनकर उभरे हैं.

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड एशिया बुक रिकॉर्ड सहित अन्य कई वर्ल्ड रिकॉर्ड वनाने वाले आदर्श पाण्डेय ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में दो गोल्ड मैडल जीतकर विंध्य को गौरवान्वित किया है. आदर्श योग में इतने माहिर हैं की वे अपने शरीर को किसी भी एंकल में तोड़ मरोड़ लेते हैं. जिसके चलते लोग अब उन्हें देश का छोटा बाबा रामदेव, रबर बॉय और फ्लेक्सिबल बॉय तक कहने लगे हैं.

रीवा के रबर बॉय आदर्श पाण्डेय का कमाल (ETV Bharat)

रीवा के रबर बॉय ने फिर किया कमाल
दरअसल, बीते दिनों मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तर प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल स्थित तात्या टोपे स्टेडियम मे किया गया था. 22 जुलाई 2025 को आयोजित दो दिवसिय योगासन प्रतियोगिता में प्रदेश के तमाम जिलों से प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिसमें रीवा के आदर्श पाण्डेय भी शामिल हुए थे.

yogasana Championship bhopal
कर्णपीड़ासन में एक्सपर्ट हैं आदर्श (ETV Bharat)

अपने हुनर के जरिऐ आदर्श पाण्डेय ने अपना दमखम दिखाते हुए फॉरवर्ड बैंड इंडिविजुअल और सुपाइन इंडिविजुअल में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए अन्य सभी प्रतियोगियों को शिकस्त देते हुए दो गोल्ड मेडल अर्जित कर लिए. आदर्श की इस उपलब्धि से रीवा और समूचा विंध्य अब खुद को गौरवन्वित महसूस कर रहा है.

REWA KA RAMDEV ADARSH PANDEY
आदर्श ने दो गोल्ड मेडल हासिल किए (ETV Bharat)

APSU के छात्र रह चुके हैं फ्लेक्सिबल आदर्श पाण्डेय
रीवा के बाबा रामदेव, रबर बॉय और फ्लेक्सिबल बॉय के नाम से मशहूर हो चुके आदर्श पाण्डेय की उम्र महज 22 वर्ष है. वे सेमरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित रूपौली गांव के निवासी हैं. आदर्श अपनी प्राथमिक शिक्षा शासकीय स्कूल से पूरी की फिर 12वीं तक की पढ़ाई प्राईवेट स्कूल से की, गवर्मेंट टीआरएस कॉलेज से इंटर किया, इसके बाद अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में योग से पीजी किया. आदर्श कहते है कि, ''अब वह योग के प्रति समाज को जागरुक करने की राह पर चल निकले हैं.''

adarsh pandey Won 2 gold medals
आदर्श ने जीते 2 गोल्ड मेडल (ETV Bharat)

8 साल की मेहनत, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड और दो गोल्ड मेडल हासिल
8 सालों के कड़े अभ्यास से रीवा के आदर्श पांडे ने योग विद्या में इतनी महारात हासिल कर ली है कि उनके योगासनों को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते है. आदर्श ने योग के जरिए खुद के शरीर को कुछ प्रकार से ढाल लिया है कि उनका शरीर अब रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो चुका है. यही वजह है कि वे योगासन में खुद के शरीर को रबर की तरह किसी भी एंगल पर मोड़ लेते है. इतना ही नहीं, आदर्श ने योग के 6 ऐसे आसान के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएं हैं.

REWA RABAR BOY YOGA GOLD MEDAL
8 सालों से योगाभ्यास कर रहे आदर्श (ETV Bharat)

गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने का है लक्ष्य
रीवा के आदर्श ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड और एशिया बुक में अपने रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं. 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे करने के लक्ष्य के साथ ही उन्होंने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा था लेकिन इससे पहले ही राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में दो गोल्ड मेडल जीत कर उन्होने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

REWA KA RAMDEV ADARSH PANDEY
बाबा रामदेव से कम नहीं रीवा के आदर्श पांडे (ETV Bharat)

महाकुंभ में आदर्श ने अपने योग से मचाई थी धूम
इसी तरह से प्रयागराज में अयोजित विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ में भी आदर्श का योग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा. उस दौरान आदर्श पांडे ने गंगा तट पर योगासन से हजारों लोगों को योगासन का पाठ पढ़ाया और योग से होने वाले शारीरिक फायदे भी बताए. गंगा तट पर आए कई श्रद्धालुओं के लिए आदर्श उनके आइडल बन गए. उन्हें योगा करता देख देशी और विदेशी श्रृद्धालुओं ने भी उनके साथ मिलकर योगासन किया और सीखा भी.

6 योगासनों में आदर्श ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ईटीवी भारत से बात करते हुए फ्लेक्सिबल बॉय आदर्श पांडे ने बताया, '' योग में 84 लाख आसन होने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है. इनमें से मुख्य आसन 84 हैं और उसमें भी मात्र 3 आसन सिद्धासन, भद्रासन, और सिंहासन ही मुख्य हैं.'' आदर्श के मुताबिक कर्णपीड़ासन में उन्हें महारत हासिल है. इसमें पहले 29 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे आदर्श ने 30 मिनट पूरा किया था. 30 मिनट का कर्णपीड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मवकासन, हनुमान और रामदूतासन, सारघासन ऐसे 6 योगासनों में आदर्श ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वे अब 7वां और नया वर्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं.''

जीते गोल्ड मेडल
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान आदर्श पाण्डेय ने बताया कि, ' पहले तो जिला स्तरीय प्रतिगिता में भाग लेकर उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाते हुए प्रथम स्थान अर्जित किया. जिसके बाद उनका चयन स्टेट लेवल में हुआ. इसके बाद बीते दिनों वह भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम मे आयोजित राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में शामिल होकर 'फॉरवर्ड बैंड इंडिविजुअल और सुपाइन इंडिविजुअल' दो इवेंट में प्रथम स्थान हासिल करते हुए दो गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करवा लिया.

नेशनल योग चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे आदर्श पाण्डेय
आदर्श बताते हैं कि, ''भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 160 प्रतिभागी शामिल हुए थे. कड़ी चुनौती के बावजूद उन्होंने योगासन में बेहतर प्रदर्शन किया और एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.'' आदर्श बताते हैं कि, ''अब जल्द ही वह मध्य प्रदेश की मेजबानी करते हुए छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले नेशनल योग चैंपियनशिप में शामिल होंगे. आदर्श की ख्वाहिश है की जब भी भारत में ओलम्पिक होगा तब वे उस प्रतियोगिता में शामिल होकर गोल्ड मेडल हासिल करके देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.''

