ETV Bharat / state

मर्सिडीज के लालच में स्टूडेंट्स की जेब खाली, रीवा में जालसाजों ने अपनाया सबसे बदनाम पैंतरा - REWA NETWORK MARKETING SCAM

पीड़ित छात्र-छात्राओं ने की शिकायत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 14, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 11:33 AM IST 4 Min Read

रीवा: देशभर में मकड़जाल की तरह फैले जालसाजों के जाल में फंसकर आए दिन भोले भाले लोग अपनी जमा पूंजी गवां बैठते हैं. ऐसा ही एक मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां पढ़ाई के साथ नौकरी देने के नाम पर ठगों ने करीब 50 छात्र-छात्राओं को ठग लिया. घटना के सालों बीत जाने के बाद पीड़ित छात्र-छात्राओं ने थाने में जालसाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एजुकेशन और जॉब के नाम पर की गई ठगी समान थाने में शिकायत करने पहुंचे विभिन्न कॉलेजों के 50 से अधिक छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि "शहर में संचालित स्मार्ट वैल्यू सुपर लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी के द्वारा कई छात्रों के साथ एजुकेशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई." उन्होंने बताया, "पहले तो उन्हें नौकरी देने के आलावा करोड़ों की मर्सिडीज कार के सपने दिखाए गए.

Last Updated : April 14, 2025 at 11:33 AM IST