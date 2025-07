ETV Bharat / state

रीवा CSP को कहा असंवेदनशील औरत, पूर्व MLA का माफीनामा, मेरे शब्द हल्के थे - REWA FORMER BJP MLA KP TRIPATH

पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने मांगी माफी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 7:39 AM IST 4 Min Read

रीवा: शहर के चौराहटा थाने में बीते दिनों शुक्रवार को जमकर हुए बवाल के बाद लेडी CSP को "असंवेदनशील औरत" कहकर उनका अपमान करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया है. घटना के दो दिन बाद रविवार की शाम बयान जारी करते हुए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने अफसोस जताया है. उनका कहना है कि, ''घटना के बाद ही उन्होंने CSP रितु उपाध्याय से माफी मांग ली थी. मैंने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया. समाज में जिस किसी को भी मेरे इस व्यवहार से ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं.'' शुक्रवार को चौराहटा थाने में जमकर हुआ था बवाल

दरअसल, बीते शुक्रवार को चौराहटा थाने में जमकर बवाल हुआ था. मारपीट के मामले में गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित अभिषेक तिवारी थाने पहुंचा था. उसका आरोप था कि, ''वह सेमरिया से वर्तमान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के रीवा स्थित फार्म हाउस का कर्मचारी है. विधायक के फार्म हाउस में पदस्थ एक दूसरे कर्मचारी से जब मैंने अपने वेतन की मांग की तो उसने कहा की विधायक जी आएंगे तब वही तुम्हें वेतन देंगे. फिर शाम को आकर विधायक अभय मिश्रा ने उसकी लाठियों से पिटाई की. अपने अन्य कर्मचारियों से भी जमकर पिटाई करवाई.'' केपी त्रिपाठी ने CSP को असंवेदनशील औरत कहा था (ETV Bharat)

Last Updated : July 28, 2025 at 7:39 AM IST